Hollanda’da 12 Bin Ayrımcılık Vakası Kayıtlara Geçti!

Hollanda İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatı’nın talebi doğrultusunda farklı kurumlar tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin ayrımcılık raporu Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından Temsilciler Meclisi’ne sunuldu.

AA’da yer alan habere göre, raporda, Hollanda’da 2016 yılında 12 bin ayrımcılık vakasının kayıtlara geçtiği bildiriliyor.

Kayıt altına alınan vakaların yüzde 40’ını etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık oluştururken, bunun yüzde 17’sinde Türklerin mağdur olduğu belirtildi.

Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık

Vakaların yüzde 8’inin din temelli ayrımcılık olduğunun belirtildiği raporda, bunun yüzde 95’inin Müslümanları hedef aldığı vurgulandı.

Müslümanlara yönelik ayrımcılığın daha çok iş hayatında ve başörtülülere karşı olduğu belirtildi.

Camilere Saldırılarda Büyük Artış

Raporda, camilere yapılan saldırılarda artış görülürken, bu sayının 2015 yılında 28 iken geçen yıl 72’ye yükseldiği bildirildi.

Ayrıca raporda, Müslümanlara karşı ayrımcılık vakalarında, son yıllarda dünya genelinde yaşanan olayların etkisi olduğu vurgulandı.