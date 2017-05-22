Hollanda Yargısı Bakan Kaya’nın Davasını Düşürdü

De Telegraaf'a haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından Hollanda aleyhine açtığı dava, Kaya'nın sınırdışı edilmediği ve kendi isteğiyle Hollanda'yı terk ettiği gerekçesiyle düşürüldü.

Haberde Bakan Kaya'ya Hollanda'ya gelmeden önce ülkede istenmediği bilgisinin verildiği belirtilirken, Hollanda hükümetinin Kaya ve diğer Türk bakanları 'istenmeyen yabancı' ilan ettiği vurgulandı.

Gazetenin haberinde, 11 Mart gecesi Almanya'dan karayoluyla Hollanda'nın Rotterdam kentine giden Kaya'nın, şehirde birkaç saat geçirdiği daha sonra da polisler eşliğinde yeniden Almanya'ya döndüğü belirtildi.

BAKAN KAYA HOLLANDA'YA ALINMAMIŞTI

Kaya, 11 Mart'ta Rotterdam'a gitmiş ancak Hollanda polisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na gitmesine izin vermemişti. 11 Mart gecesi, Rotterdam'daki Türk vatandaşlarıyla Hollanda polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.