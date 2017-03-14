Hollanda-Türkiye Gerilimi Seçimde Rutte’ye Yarayacak mı?

Hollanda gazeteleri Hollanda Başbakanı'nın Türkiye'ye karşı skandal tutumunun yarın gerçekleşecek seçimlerde Rutte'ye yaradığı kanaatinde.

Hollanda gazeteleri, dünkü baskılarına Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizin, genel seçimlerin arifesindeki Hollanda’da Başbakan Mark Rutte’ye yaradığı yorumunu yaptı. Ülkenin en yüksek tirajlı günlük gazetesi De Telegraaf, “Burada patron biziz” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberde, polis köpeğinin saldırısında yere düşmüş bir göstericinin tam sayfa fotoğrafını Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin fotoğrafı ile kullandı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını etik dışı bir şekilde üzeri kırmızı kalemle çizilmiş halde yayınladı. De Telegraaf sürmanşetinde de aşırı sağcı politikacı Geert Wilders’in “Türk hükümeti başka bir gezegenden gelmiş” şeklindeki provokatif sözlerine geniş yer ayırdı.

Gazetenin baş yorumunda Hollanda hükümetine “sert tavrın sürdürülmesi” ve “Ankara’nın uzun kolunun kopartılması” türünden çağrılara yer verildi. Türkiye’nin Hollanda’daki Türklere sürekli karıştığı ve böylece onların uyumunun engellendiği savunuldu. Yorumda Rotterdam’daki Türk göstericiler de “beşinci kol” benzetmesiyle adeta hedef gösterildi.

"8 GÖRÜŞME FAYDA ETMEDİ"

Ülkenin ikinci büyük günlük gazetesi Algemeen Dagblad ise “8 telefon görüşmesi fayda etmedi” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberde, “Rutte yıllarca Ankara’nın provokasyonlarına gelmezken, seçimlere birkaç gün kala ‘Yeter’ dedi. Bu durum onun işine yaradı” yorumunu yaptı.

Nrc.Next “Kriz Rutte ve Erdoğan’a yaradı” başlığını kullanırken, Financieele Dagblad Gazetesi ise “Hollanda için en büyük tehlike ne? Uyum sağlamamakta direnen ‘beşinci kol’ Müslümanlar mı yoksa çarşamba günü yapılacak genel seçimlerin PVV lideri Geert Wilders’in zaferiyle sonuçlanması mı? İki hafta boyunca tartışılan tüm konular geride bırakıldı ve ortada bu iki felaket senaryosu kaldı. Hollanda ile Türkiye arasında cumartesi günü çıkan diplomatik krize teşekkürler” yorumunu yaptı.

Bu arada Hollanda vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda vatandaşlarına “zorunlu olmadıkça Türkiye’ye gitmemeleri” uyarısında bulunuldu.