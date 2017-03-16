Hollanda Seçimlerinde İlk Sonuçlara Göre 4 Partili Koalisyon Çıktı
Hollanda genel seçimlerini, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, 31 milletvekili çıkarması öngörülen Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı. VVD seçimde birinci olsa da, 41 milletvekili kazandığı 2012 seçimlerinin gerisinde kaldı.
Hollandalılar, ırkçı söylemler, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türk bakanlara yönelik skandal tavrın gölgesinde seçime gitti. Yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi. Bin 114 aday ve 28 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranı, 2012 seçimlerindeki 74,6'yı geçerek, yüzde 81 oldu.
Kesinlik ifade etmeyen ilk sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı. Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Liberal Parti (VVD) 31 sandalyeyle ilk sırada yer alıyor. Türk bakanlara yönelik skandal tavır ve aşırı sağ söylemlerinin ardından oyunu artırdığı görülen Rutte'nin partisi yine de aldığı oyla, 2012 seçimlerinde elde ettiği 41 sandalyenin gerisinde kaldı.
Wilders, 19 sandalye kazandı
VVD'yi 19'ar sandalye ile aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), Demokratlar 66 ile son zamanlarda İslam karşıtı söylemlerde bulunan Hristiyan Demokrat Parti (CDA) takip ediyor.
2012'de 15 milletvekili çıkaran yabancı ve İslam karşıtı PVV, birinci olamasa da oyundaki gücünü artırdı. Ayrıca hem Demokratlar 66 hem de CDA 2012 seçimlerine göre daha fazla milletvekili çıkaracak.
İşçi partisi büyük kayıp yaşadı
GroenLinks'in (Yeşiller) 16 sandalye kazanacağı öngörülen seçimde, en çok kaybı 2012 seçiminde 38 sandalye elde ederek hükümet ortağı olan Lodewijk Asscher liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) yaşadı. PvdA bu sefer 9 milletvekilinde kaldı.
DENK 3 milletvekili kazandı
PvdA'nın entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Türk milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi ise 3 sandalye elde etti. Son yıllarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların sesini duyurmak için siyasi arenaya giren DENK'in katıldığı ilk seçimde milletvekili çıkarması önem arzediyor.
Bu durumda, hiç bir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. 4 partili bir koalisyon bekleniyor.
AA
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