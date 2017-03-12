'Hollanda Polisi Bize Köpeklerle Saldırdı'

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya destek için toplananlar arasında bulunan Türk vatandaşı Kurt, Hollanda polisinin şiddetine maruz kaldı.

Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan Hüseyin Kurt, Hollanda polisi tarafından coplandı, polis köpeği tarafından bacağından ısırıldı.

Kurt, Hollanda polisinin ağır şiddet kullandığı anı AA muhabirine anlattı.

"Abimle birlikte yan yana 20 dakika boyunca kanlar içinde yerde kaldık"

Ağabeyi ile en önde durduklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Polisler bir anda bize saldırmaya başladı ve coplarla vurdu. Cop darbesi yedikten sonra yere düştüm. Ben yerde iken Hollanda polisi köpeğe 'Tut' komutunu verdikten sonra köpek baldırımdan ısırdı. İlk olarak polisler copla abime vurdular ve yere yıkıldı. Yerdeyken gözleri açıktı ama bayılmış gibi gözüküyordu çünkü sorularımıza cevap vermiyordu. Abimle birlikte yan yana 20 dakika boyunca kanlar içinde yerde kaldık."

Kurt, orada bulunan insanların kendilerine yardım etmek istediğini ancak polislerin izin vermediğini ifade etti.

Sağlık görevlilerinin gelmesi üzerine polisin "Biz bunu gözaltına alacağız" dediğini söyleyen Kurt, "Daha sonra sağlık görevlileri tekrar gelip durumumuzun ağır olduğunu bildirdi ve polise bizi ambulans ile hastaneye götürmesi gerektiğini belirtti." ifadesini kullandı.

Kendilerinin Erasmus hastanesine sevk edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığını ve sabah altıda taburcu olduklarını belirten Kurt, "Rotterdam Başkonsolosu'muz Sadin Ayyıldız bize sahip çıkarak telefonla aradığı için ondan Allah razı olsun. Tekrar bir gösteri olsa yine katılırız." diye konuştu.

Hollanda polislerinin Kurt kardeşlere saldırı anına şahitlik yapan yaralıların kuzeni Köksal Kurt, polislerin orantısız güç kullanarak atlar, köpekler ve coplarla saldırdığını söyledi. Köksal Kurt, "Polisler bizi ordan uzaklaştırarak yardımcı olmamıza izin vermedi." dedi.

AA