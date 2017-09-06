Hollanda Parlamentosu Arakan’daki Katliamı Önemsiz Gördü!

Hollanda’da, Türklerin kurduğu Denk Partisi’nin, Arakanlı Müslümanların durumu hakkında Parlamento’ya verdiği soru önergesi, “yeterince önemli olmadığı” gerekçesiyle kabul edilmedi.

“Önergemizin Reddedilmesi Utanç Verici”

Denk Partisi’nin lideri Tunahan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Parlamento’da “çifte standart” uygulandığını söyledi.

Kuzu, “Arakanlı Müslümanların durumu hakkında konuşulması gereken yer Parlamento’dur. Onun için önergemizin reddedilmesi utanç vericidir.” ifadesini kullandı.

“Arakanlıları Mülteci Olarak Alalım”

Myanmar yönetimine “diplomatik baskı” uygulanmasının yeterli olmadığını belirten Kuzu, “Biz, Hollanda hükümetinin, yerlerinden ve yurtlarından kaçmak zorunda olan Arakanlı Müslümanları mülteci olarak almasını ve bunu diğer Avrupa ülkelerine önermesini teklif ediyoruz. Ayrıca, Hollanda hükümetinin 2015’te Myanmar’a yaptığı resmi ziyaret sonrası güçlendirdiği ticari ilişkilerin de dondurulmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

“BM Derhal Müdahale Etmeli”

Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı zulmün hat safhaya ulaştığını dile getiren Kuzu, Birleşmiş Milletler’in (BM) duruma derhal müdahale etmesi gerektiğini söyledi.