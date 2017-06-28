Hollanda Kararı Boşnakları Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Hollanda Temyiz Mahkemesi’nin 1995’teki Srebrenitsa soykırımındaki rolünden ötürü Hollandalı askerleri ve hükümeti “kısmen suçlu” bulması Bosnalı kurbanların yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı.

“Asla Affetmeyeceğiz”

Euro News’ta yer alan habere göre, Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, kararı “haksızlık” olarak nitelendirdi ve uğradıkları bu haksızlığı asla affetmeyeceklerini söyledi:

“Hollandalı askerler, silah gücünden ötürü Sırpları destekledi. Sizi asla affetmeyeceğiz. Ama Allah var, sizi O cezalandırsın. Bugün bu kararın Müslümanlara karşı alındığı da açıkça görülmüş oldu.”

Subasic, mahkemenin, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanacağına ilişkin verdiği kararı da değerlendirerek, “Tıpkı annelerin onlara karşı dava açmasının kayıt altına alındığı gibi onların da suçlu olduğu kayıt altına alınacak.” ifadelerini kullandı.

“Daha Fazlasını Bekliyordum”

Srebrenitsa soykırımında, babası Mevludin Pasic’i kaybeden Almedina Pasic isimli kadın da, “Daha fazlasını bekliyordum. Yıllar sonra çıkıp ‘Evet, suçluyuz.’ demelerini bekliyordum, ama bu olmadı.” şeklinde konuştu.

Ne Olmuştu?

Bosna’daki savaş sırasında Birleşmiş Milletler’in (BM) koruması altında olan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Sırp General Ratko Mladiç’in başında olduğu Sırp birliklerince işgal edildi.

BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınan çok sayıda Boşnak, Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilmişti.

Sırplara teslim edilen Boşnakların önemli bir kısmı ise götürüldükleri ormanlık alanlarda ve depolarda katledilmişti.

Karar 2014’te Verildi

Srebrenitsa Anneleri Derneği’nin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa’nın işgali sırasında BM bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak’ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda’yı “kısmen suçlu” bulmuştu.