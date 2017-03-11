Hollanda, Çavuşoğlu’nun Uçağının İniş İznini İptal Etti!

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11.03.2017 14:21
Hollanda, Çavuşoğlu’nun Uçağının İniş İznini İptal Etti!
Hollanda hükûmeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda’nın “kabul edilebilir bir çözüm” istediği ancak yaptırımlara ilişkin açıklamaların, çözümü imkânsız hale getirdiği savunuldu.

AA’da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edildiği duyurulan açıklamada, “kamu güvenliği” ve “güvenlik” iptalin gerekçeleri arasında sayıldı.

Çavuşoğlu, daha önce planlanan etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine, bu akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Konutu’nda konuşma yapmayı planlıyordu.

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