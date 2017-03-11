Hollanda Başbakanı: İyi Bir Karar Aldığımıza İnanıyorum

»Ana Sayfa»Dünya
11.03.2017 23:42
Hollanda Başbakanı: İyi Bir Karar Aldığımıza İnanıyorum
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin tepkisine ilişkin olarak, "Kızgın olduklarını anlıyorum, ancak iyi bir karar aldığımıza inanıyorum." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, seçim kampanyası sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmeleri ve sonrasında Türkiye'den yapılan açıklamalara ilişkin konuştu. İptal kararının geri alınmasının mümkün olmadığını kaydeden Rutte, etkinliğe ilişkin iki ülke arasındaki görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun sabah kendilerini yaptırımla tehdit ettiğini kaydeden Rutte, "Türkiye bir NATO müttefiki. Ancak elbette ki şantaj veya tehdit altında konuşamayız. Kızgın olduklarını anlıyorum, ancak iyi bir karar aldığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptalin ardından yaptığı "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" şeklindeki açıklamasını ise, "tuhaf" bulduğunu söyledi.

Aşırı sağcı lider memnun oldu

Öte yandan Rutte'nin çarşamba günü yapılacak seçimlerdeki rakibi aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ise iptal kararını memnuniyetle karşıladı. Wilders, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "PVV'nin aşırı baskısı sayesinde, seçimlerden birkaç gün önce hükümetimiz Türk bakanın inmesine izin vermedi. Erdoğan'la aynı düşüncedeki tüm Türklere, 'Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandı.

Rutte, Wilders'in daha fazla oy almaması için aşırı sağcı liderler aynı söylemleri dile getirmekle suçlanıyor.

Öte yandan, iptal edilen etkinliğin yapılacağı Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansının önünde, polisler güvenlik önlemi aldı. Hollanda basınının da rezidans önünde bekleyişi sürüyor.

AA

  • Yorumlar 1
    Diğer Haberler
  • Hollanda'da AA ve TRT Aracına Polis Engeli11 Mart 2017 Cumartesi 22:58
  • Hollanda, Çavuşoğlu’nun Uçağının İniş İznini İptal Etti!11 Mart 2017 Cumartesi 14:21
  • “Burundi’de 1962’den Bu Yana 2 Bin 500 Toplu Mezar Bulundu”11 Mart 2017 Cumartesi 13:42
  • “Afrika’nın 4 Ülkesindeki Açlık BM’nin Yüzleştiği En Büyük İnsani Kriz”11 Mart 2017 Cumartesi 13:05
  • Ramazan Umresi İçin Kayıtlar Başlıyor11 Mart 2017 Cumartesi 12:37
  • “Dar Gelirlinin Evliliği Bile 20 Bin Lirayı Geçiyor”11 Mart 2017 Cumartesi 12:07
  • Avusturya Polisi Cuma Vaktinde 11 Camiyi Kontrol Etti!11 Mart 2017 Cumartesi 11:05
  • ABD Adalet Bakanı Sessions 46 Savcının İstifasını İstedi11 Mart 2017 Cumartesi 01:57
  • Astana'da Üçüncü Tur Görüşmeleri Başlıyor10 Mart 2017 Cuma 17:09
  • Türkiye’de Trafiğe 1 Ayda 128 Bin 648 Araç Eklendi!10 Mart 2017 Cuma 11:51
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim