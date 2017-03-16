Hizbullah Milisleri Suriyeli Genci İşkenceyle Öldürdü!

Madaya’da Hizbullah tarafından kaçırılan gencin cansız bedeni Şam kırsalında işkence edilmiş olarak bulundu.

Şam’ın kuzeybatısında Beşşar Esed rejiminin uzun süre kuşatma altında tuttuğu Madaya’da yaşayan Abdussaid el-Melih 23 Şubat tarihinde Hizbullah milislerince kaçırılıp götürüldü.

İki hafta sonra ise gencin cansız bedeni Şam’ın kırsal bölgelerinden biri olan Huş Bacd köyünde bulundu.

Suriye İnsan Hakları Örgütü’nce uluslararası medyaya duyurulan olayda gencin vücudunda çok sayıda işkence izi bulunduğunun da altı çizildi.

Kaynak: Haksöz Haber, SNHR