Hizbullah Karşıtı Sünni Alim Ahmed El Esir'e İdam Kararı

Lübnan'da Hizbullah ve İran karşıtlığıyla tanınan ve iki yıl önce Lübnan güvenlik güçleri tarafından tutuklanan Sünni din adamı Ahmed el Esir'in iki yıl süren yargılama sürecinin sonunda idam cezası geldi. El Esir'in, 2013 yılında Lübnan ordusu ile girdiği çatışmalar nedeniyle idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ahmed el Esir, Hizbullah'ın Suriye'ye dahil oluşuna yönelik tepkili açıklamaları sonrası Güney Lübnan'da geniş bir destek toplamış, bu süreç de büyük bir gerginliğe yol açmıştı. Söz konusu gerginlik bir süre sonra yerini El Esir destekçisi Sünniler, Şii Hizbullah taraftarları ve Lübnan ordusu arasında çatışmalara bırakmıştı. Ahmed el Esir Sünnilere destek çağrısında bulunmuş ve ordudaki askerleri orduyu terk etmeye çağırmıştı. Çatışmalarda resmi rakamlara göre Lübnan ordusuna mensup 18 asker öldürülmüştü.

Çatışmaların bastırılması sonrası El Esir saklanmış, 2 yıl sonra Lübnan'dan çıkarken yakalanmıştı. Yakalandığı tarihten itibaren yaklaşık 2 yıl yargılanan El Esir hakkında karar bugün çıktı. Askeri mahkeme El Esir'e yasadışı silah bulundurma, mezhepçiliği kışkırtma, silahlı grup oluşturma ve askerleri öldürme suçları nedeniyle idam cezası verdi.

Ahmed el Esir mahkemenin yetkisini reddederek, mahkemeyi siyasi hareket etmekle ve İran'ın etkisinde olmakla suçladı. Ahmed el Esir'in "Lübnan ordusuna karşı değil, Hizbullah milislerine karşı çatıştık" ifadesini kullandığı belirtildi. Mahkemede El Esir'in yanı sıra, en az 11'i gıyabında olmak üzere toplam 21 kişi daha yargılandı. El Esir'in dışında 6 kişiye daha idam hükmü verilirken, El Esir'in iki oğlu için gıyablarında müebbet hapis kararı verildi. Lübnan'ın en meşhur şarkıcılarından iken, şarkıcılık hayatını bırakıp Ahmed el Esir'in cemaatine katılan Fadıl Şakir'e de 15 yıl hapis cezası verildi. Şakir de gıyaben yargılanmaktaydı. Lübnan'da en son 2004 yılında bir idam cezası uygulanmıştı.

Öte yandan haklarında hüküm verilen tutukluların aileleri de protesto gösterisi düzenledi. Lübnan'ın güneyindeki Abra'da ve başkent Beyrut'ta sokağa dökülen tutuklu yakınları mahkeme kararını komplo olarak niteledi.

Ahmed el-Esir ve idam kararı verilen diğer 8 kişinin aileleri, Lübnan'ın Sayda şehrinde şu anda kararı protesto ediyor. pic.twitter.com/gVBBwiO22g — Muhammed Ali Akman (@MuhammedAliAkmn) 28 Eylül 2017

Kaynak: Mepa News