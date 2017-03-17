Hizbulesed Militanının İtirafları: Kaybımız Büyük!

Hizbulesed ve Esed güçlerinin katliamları, ağır kayıpları ve hırsızlığına ilişkin delil olan bir kayıt yayınlandı.

Gökhan Ergöçün / HAKSÖZ HABER

Esed'e ait uçaklar Daraa el-Balad'daki yerleşim bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Kasyun Haber Ajansı'nın yayınladığı video görüntülerde saldırı sonucu oluşan tablo görülebiliyor.

Öte yandan, Daraa'daki El-Mensheyya mahallesindeki muhafifler, YouTube'da bir ses kaydı yayınladı. Esed teröristlerinden biriyle bir kadın akrabası arasında yapılan tartışmayı içeren kayıt, Esed teröristleri ve müttefik Hizbullah'ın çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini ortaya çıkaran bir delil niteliği taşıyor.

Söz konusu kayıt, Lübnanlı Hizbullah teröristlerinin, Suriyelileri güneydeki Daraa kentinde öldürdükleri konusunda da açık bir kanıt.

Direnişçiler, kaydın, muhalefet tarafından başlatılan bir operasyonda öldürülen ve Esed ordularından bir yüzbaşı olan Hasan Aref Vanis'in cep telefonunda bulunduğunu duyurdular.

İlgili kayıt, ayrıca çatışmalardan kaçan yerel halka ait eşyaların Esed teröristleri tarafından yağmalandığını da ortaya çıkarıyor.

Direnişçiler, 12 Şubat'ta Daraa'daki stratejik Menşevya Mahallesi'nin kontrolünü ele geçirmek için büyük bir saldırı başlattı.