Hizb-ut Tahrir'den Hilafet Konferansının İptali Hakkında Açıklama

Hizb-ut Tahrir bir basın açıklaması yayınlayarak “Hilafet Konferası”nın iptal edilip Mahmut Kar ve Osman Yıldız’ın gözaltına alınmasını kınadı.

Hizb-ut Tahrir'den Açıklama:

Hilafet Konferansının İptal Edilip Medya Bürosu Başkanımızın Gözaltına Alınması Korkaklık, Acizlik ve Çaresizliğinizin Nişanesidir!

İngilizler ve yerli işbirlikçileri eliyle 3 Mart 1924’te ilga edilen Hilafet’in 93. sene-i devriyesini unutturmamak ve dünyanın ona ne kadar ihtiyaç duyduğunu göstermek adına Pazar günü düzenleyeceğimiz “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” başlıklı konferansımız iptal edildi. Emniyet Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun tebellüğ bahanesiyle Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen Medya Bürosu Başkanımız Sayın Mahmut Kar ve Medya Bürosu Üyemiz Sayın Osman Yıldız ise gözaltına alındı. Bu gelişmeler üzerine Hizb-ut Tahrir / Türkiye Temsilciliği olarak şu hususları kamuoyu ile paylaşıyoruz:

1- Konferansın ilan edilmesinden sonra belli çevreler tarafından ittifak edercesine yalan haberler ile aksi sedalar oluşturuldu. Ergenekon artığı eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu ile müfteri olduğu için kendi partisi CHP’den dahi ihraç edilen Aylin Nazlıaka tarafından şikâyetler ve suç duyuruları yapıldı. Dillerinden düşürmedikleri “düşünce özgürlüğünü” sadece İslam’i değerlere saldırı ve kutsallarımıza hakaretten ibaret gören bu güruh, böylece istediğini hükümet eliyle yaptırmış oldu.

2- İslam’dan nasibini almamış bu çevrelerin kışkırtmasıyla konferansımızın iptali ise, süslü sözler ve hamaset ile Müslümanları kandıran hükümet yetkililerinin maskesini bir kez daha düşürdü. Bu vakıa geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Başkanı Perinçek’in, MHP Başkanı Bahçeli’ye verdiği “…Erdoğan’ı tercih etseler de yine Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar. Mevcut İktidardaki hükümette, birçok konuda Vatan Partisi’nin savunduğu siyasetlere gelmiştir” cevabının da doğruluğunu teyit etti.

3- Hilafet Allah’u Teâlâ’nın vaadi, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi, Müslümanların kalkanı ve farzların tacıdır. Dünya ancak İslam ile İslam’da ancak Hilafet ile hayat bulacaktır. İşte bunun için sömürgeci Batılılar tarafından ilga ettirilmiş ve yeniden ikamesi engellenmek istenmektedir. Öyleyse konferansımızı iptal ederek kime hizmet ediyorsunuz. Bakanlarınıza toplantı salonu vermeyen Avrupa ülkelerine mi?

4- Her türlü zehirli ve fasid fikrin konuşulmasına, propagandasına ve konferansına izin verilirken, Hilafet’in son başkenti olan Payitaht’ta Hilafet konferansına izin verilmemesinin sebebi, bizim düşüncelerimizin saf ve berrak oluşundandır. Reel politik ve konjonktür hesabı yapmamamızdandır. Çünkü bizim dilimiz haktan başka bir şey söylemez. Bizim dilimizden laiklik ve demokrasi hakkında işinize yarayacak tek bir cümle dahi çıkmaz! Biz de istediğinizi söyleyecek kaypaklar bulunmaz! Demokratik anayasa oylamasına ibadet duyarlılığı içinde gideceğini söyleyen adamlar bulunmaz! Bizim davamız haktır, dilimiz pektir, yolumuz ise tüm engellemelere rağmen mutlaka ama mutlaka yeniden kurulacak olan Raşidi Hilafet’tir.

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ “Bu Allah'ın vadettiğidir. Allah vaadinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.” [Rum 6]