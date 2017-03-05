Hizb-ut Tahrir'den Hilafet Konferansının İptali Hakkında Açıklama
Hizb-ut Tahrir'den Açıklama:
Hilafet Konferansının İptal Edilip Medya Bürosu Başkanımızın Gözaltına Alınması Korkaklık, Acizlik ve Çaresizliğinizin Nişanesidir!
İngilizler ve yerli işbirlikçileri eliyle 3 Mart 1924’te ilga edilen Hilafet’in 93. sene-i devriyesini unutturmamak ve dünyanın ona ne kadar ihtiyaç duyduğunu göstermek adına Pazar günü düzenleyeceğimiz “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” başlıklı konferansımız iptal edildi. Emniyet Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun tebellüğ bahanesiyle Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen Medya Bürosu Başkanımız Sayın Mahmut Kar ve Medya Bürosu Üyemiz Sayın Osman Yıldız ise gözaltına alındı. Bu gelişmeler üzerine Hizb-ut Tahrir / Türkiye Temsilciliği olarak şu hususları kamuoyu ile paylaşıyoruz:
1- Konferansın ilan edilmesinden sonra belli çevreler tarafından ittifak edercesine yalan haberler ile aksi sedalar oluşturuldu. Ergenekon artığı eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu ile müfteri olduğu için kendi partisi CHP’den dahi ihraç edilen Aylin Nazlıaka tarafından şikâyetler ve suç duyuruları yapıldı. Dillerinden düşürmedikleri “düşünce özgürlüğünü” sadece İslam’i değerlere saldırı ve kutsallarımıza hakaretten ibaret gören bu güruh, böylece istediğini hükümet eliyle yaptırmış oldu.
2- İslam’dan nasibini almamış bu çevrelerin kışkırtmasıyla konferansımızın iptali ise, süslü sözler ve hamaset ile Müslümanları kandıran hükümet yetkililerinin maskesini bir kez daha düşürdü. Bu vakıa geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Başkanı Perinçek’in, MHP Başkanı Bahçeli’ye verdiği “…Erdoğan’ı tercih etseler de yine Doğu Perinçek’i tercih etmiş olurlar. Mevcut İktidardaki hükümette, birçok konuda Vatan Partisi’nin savunduğu siyasetlere gelmiştir” cevabının da doğruluğunu teyit etti.
3- Hilafet Allah’u Teâlâ’nın vaadi, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi, Müslümanların kalkanı ve farzların tacıdır. Dünya ancak İslam ile İslam’da ancak Hilafet ile hayat bulacaktır. İşte bunun için sömürgeci Batılılar tarafından ilga ettirilmiş ve yeniden ikamesi engellenmek istenmektedir. Öyleyse konferansımızı iptal ederek kime hizmet ediyorsunuz. Bakanlarınıza toplantı salonu vermeyen Avrupa ülkelerine mi?
4- Her türlü zehirli ve fasid fikrin konuşulmasına, propagandasına ve konferansına izin verilirken, Hilafet’in son başkenti olan Payitaht’ta Hilafet konferansına izin verilmemesinin sebebi, bizim düşüncelerimizin saf ve berrak oluşundandır. Reel politik ve konjonktür hesabı yapmamamızdandır. Çünkü bizim dilimiz haktan başka bir şey söylemez. Bizim dilimizden laiklik ve demokrasi hakkında işinize yarayacak tek bir cümle dahi çıkmaz! Biz de istediğinizi söyleyecek kaypaklar bulunmaz! Demokratik anayasa oylamasına ibadet duyarlılığı içinde gideceğini söyleyen adamlar bulunmaz! Bizim davamız haktır, dilimiz pektir, yolumuz ise tüm engellemelere rağmen mutlaka ama mutlaka yeniden kurulacak olan Raşidi Hilafet’tir.
وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ “Bu Allah'ın vadettiğidir. Allah vaadinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.” [Rum 6]
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu
- PKK/PYD'ye Yakışan Açıklama: Esed’e Karşı Değiliz!
- Direnişçiler Batı Halep’te Esed Güçlerini Vurdu!
- 'Tahran'da 70 Binden Fazla Aile Gecelerini Aç Geçiriyor'
- Temmuz’un Mart 2017 Sayısı Çıktı
- Necmettin Erbakan İstanbul'da Anıldı
- Dışişlerinden ABD’nin Hazırladığı Türkiye’de İnsan Hakları Raporuna Eleştiri
- Camilerde Cuma Hutbeleri İşaret Diliyle Anlatılacak
- Refah Sınır Kapısı 3 Gün Açık Kalacak!
- Musul'da Kimyasal Saldırı
- Bağımsız İslami Kimlik ve İktidarla İlişki
- Katil Esed Güçlerinin Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor
- 'Tahran'da 70 Binden Fazla Aile Gecelerini Aç Geçiriyor'
- Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu
- Direnişçiler Batı Halep’te Esed Güçlerini Vurdu!
- Bağımsız İslami Kimlik ve İktidarla İlişki
- Ekin Yayınlarından İki Yeni Kitap
- Tetikçilikle Gazeteciliği Bayağı Birbirine Karıştırdılar!
- Kadirov, Ölen Rus İşgalciler İçin “Anıt-Haç” Diktirdi!
- Direnişçiler Esed Rejimine Ait Jeti Vurdu... Jet Hatay'a Düştü
- Haksöz Dergisinin Mart 2017 Sayısı Çıktı!
- Tatvan Özgür-Der’de ''Ali Şeriati'' Konuşuldu
- Somali’de Son 2 Günde 110 Kişi Açlıktan Öldü
- PKK'lı Mustafa Karasu'dan ‘Gezi Ruhu’ İle Hayır Çağrısı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim