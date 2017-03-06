Hizb-ut Tahrir Gözaltılarını Protesto Eden 300 Kişi Gözaltına Alındı

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06.03.2017 21:07
Hizb-ut Tahrir Gözaltılarını Protesto Eden 300 Kişi Gözaltına Alındı
Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar’ın gözaltına alınması üzerine, bugün Vatan caddesinde toplanan ailesi, yakınları ve dostlarından oluşan yaklaşık kadınlı-çocuklu yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı!

5 Mart 2017 Pazar günü İstanbul’da, “Dünya Hilafet’e Neden Muhtaç?” başlıklı konferansın Kaymakamlıkça iptal edilmesi ve Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar’ın 3 Mart Cuma günü öğleden sonra Emniyet’e çağrılmalarının ardından gözaltına alınması üzerine bugün saat 16:00’da toplanan ailesi, yakınları ve dostlarından oluşan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı!

Olay yerinden ilk görüntüler:

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