'Hizaya Gel!' Çekmeler Hep Tek Taraflı mı Olacaktı

Medya gücü yoluyla siyasetçilere, on yıllardır, apoletlilerden nicelerini de kışkırtarak 'Hizaya gel!.' çekenler şimdi hizaya gelmek ihtiyacını hissetmişler.. Bu da ibretlik ve kazançlı bir tablo..

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

28 Şubat 1997 Askerî Darbe zorbalığı günlerinin kaptan gemisi, 28 Şubat'ın 20. yıldönümü eşiğinde Askeriye üzerinde yeni bir şeytanlık denemesine cesaret etti ve 'Karargâh rahatsız' başlığı attı ya..

28 Şubat günlerindeki TV yayınlarıyla haklı bir sempati kazanan ama o şöhretle sonunda kaptan gemisinin sularına demir atan bir kalem de, Genelkurmay Başkanı'na 'Niçin susuyorsun..' diye hitap ederek, onu tahrik etmeye, devlet sisteminin dışında, başına buyruk bir silahlı güç kurumunun, ordunun başında olduğunu ona hatırlatmaya, eski alışkanlıkların nüksetmesine yeşil ışık yakmaya kalkıştı. Bu kalem sahibi, ordunun başkomutanının Cumhurbaşkanı olduğunu henüz bilmiyor veya öğrenememiş olamayacağına göre, bilmezlikten gelerek bazı hassas sinir uçlarını uyandırmaya, yaraları kaşımaya çalışıyor; bu ordu kurumunun henüz 9 ay öncelerde ağır bir 'darbe ihaneti'ne uğramış olmasının sonuçlarını bile göze almadan.

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