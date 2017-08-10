'Hipokrat Yemini' Suriyeli Hastalara İşlemiyor mu?
Ankara Numune Hastanesinde Görevli Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı’nın Acıdan inleyen Suriyeli hasta kadını susturmak için darp ettiği iddia edildi.
Asya’nın Sesi haber sitesinin konuyla ilgili geçtiği haberde şunlar kaydedildi:
“Suriye’den savaş mağduru olarak Türkiye’ye tedavi görmeye gelen 1991 İdlib doğumlu Nebile El Mahmud, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bedenindeki yanık acıları nedeniyle inlediği için Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı tarafından yumruklanarak darp edildi.
Olay, Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezinde Nebile El Mahmud isimli Suriyeli genç bayanın derisine yapışan sargı bezleri açılırken çektiği acılardan dolayı inlemesinin ardından gerçekleşti.
Saldırgan doktorun kimliği teşhis edilerek Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı olduğu tespit edildi.”
Ankara Numune Hastanesinde Görevli Dr. Ahmet Yastı, Suriyeli Savaş Mağduru Kadını Acılarından Dolayı İnlediği İçin Yumruklayarak Darp Etti pic.twitter.com/60008DNHkS— asyaninsesiVideo (@asyaninsesiVide) 10 Ağustos 2017
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