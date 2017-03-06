Hint Askerleriyle Keşmirli Direnişçiler Çatıştı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Hint askeri ve 2 direnişçinin öldüğü bildirildi.
Polis yetkilisi S.P. Vaid, Hint güvenlik güçlerinin ihbar üzerine Cammu Keşmir'in güneyindeki Tral bölgesinde sivillere ait bir evin etrafını sardığını, ardından çıkan çatışmada evde bulunan 2 kişinin ve bir polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Vaid, olayda 3 güvenlik gücünün de yaralandığını kaydetti.
Çatışmanın ardından direnişçilere destek vermek üzere olay yerine gitmek isteyen halk ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, askerlerin göstericilere saçma tüfekleriyle ateş attığı ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.
Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.
Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.
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