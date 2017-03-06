Hint Askerleriyle Keşmirli Direnişçiler Çatıştı

»Ana Sayfa»Keşmir
06.03.2017 16:26
Hint Askerleriyle Keşmirli Direnişçiler Çatıştı
Hint askerleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada 2 direnişçi ve 1 polis öldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Hint askeri ve 2 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilisi S.P. Vaid, Hint güvenlik güçlerinin ihbar üzerine Cammu Keşmir'in güneyindeki Tral bölgesinde sivillere ait bir evin etrafını sardığını, ardından çıkan çatışmada evde bulunan 2 kişinin ve bir polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vaid, olayda 3 güvenlik gücünün de yaralandığını kaydetti.

Çatışmanın ardından direnişçilere destek vermek üzere olay yerine gitmek isteyen halk ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, askerlerin göstericilere saçma tüfekleriyle ateş attığı ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Keşmirliler 4 Ay Sonra İlk Kez Cuma Namazı Kılacaklar25 Kasım 2016 Cuma 11:13
  • Keşmir'de 133 Gün Sonra İnsanlar Sokakta19 Kasım 2016 Cumartesi 11:45
  • Keşmir'de Eğitim Hayatı Durdu02 Kasım 2016 Çarşamba 14:34
  • YÖK'ün İş Garantili Bursu Keşmir'den Başladı31 Ekim 2016 Pazartesi 10:13
  • Hint Güçleri Keşmir’de Üç Müslümanı Şehit Etti06 Ekim 2016 Perşembe 13:39
  • Keşmir'de Son İki Ayda 106 Sivil Katledildi27 Eylül 2016 Salı 19:56
  • Keşmir'de Hint Askerlerinin Zulümleri Devam Ediyor26 Eylül 2016 Pazartesi 21:25
  • Keşmir’de 17 İşgalci Hindistan Askeri Öldürüldü18 Eylül 2016 Pazar 14:01
  • Keşmir'de Hindistan Baskısı Sürüyor!02 Eylül 2016 Cuma 12:00
  • Keşmir Özgürlük Hareketi Lideri Tutuklandı27 Ağustos 2016 Cumartesi 11:52
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim