Hindistan’ın Doğusunda Etkili Olan Seller En Az 250 Can Aldı!

Hindistan’da Afet Yönetim Birimi’ne bağlı yetkililer, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında 250’den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

AA’nın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, yetkililer, Bihar’da yaklaşık 7 bin köyün etkilendiği seller nedeniyle en az 400 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Güneydoğu Asya’da en az 13 milyon kişinin sellerden etkilendiği tahmin ediliyor.

Bu arada, ülkenin batısında geçen ay muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 120’den fazla kişi ölmüştü.

Hindistan’da muson sezonu eylül ayında sona eriyor.