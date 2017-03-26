Hindistan'dan Pakistan-Bangladeş Sınırına Bariyer

Hükümet, mülteci sorunu ve terörle mücadele bahanesiyle komşuları Pakistan ve Bangladeş'le olan sınıra fiziksel bariyer kurmayı planladığını açıkladı.

Hindistan'ın komşuları Pakistan ve Bangladeş'le olan sınıra mülteci sorunu ve terörle mücadele bahanesiyle yakın gelecekte fiziksel bariyer yerleştirmeyi planladığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Rajnath Singh, Madhya Pradeş eyaletinin Tekanpur bölgesindeki Sınır Güvenlik Akademisi'nde yaptığı konuşmada Hint hükümetinin mümkün olan en kısa sürede Pakistan ve Bangladeş'e olan sınır boyunca fiziksel bariyer kuracağını belirtti.

Singh, "Bu Hindistan'ın teröre karşı ve mülteci problemiyle mücadelede attığı en büyük adım olabilir." ifadesini kullandı.

SINIRLA İLGİLİ PLAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İçişleri Bakanı Singh, Hindistan hükümetinin, Pakistan ile olan sınırın engebeli bölgelerinde sızmaları engellemek için teknolojik çözümlere başvuracağını kaydetti.

Bakanlık, sınırla ilgili planı daha sonra sosyal medya hesabından da paylaştı. Twitter'da paylaşılan mesajda, "Merkezi hükümet sınır güvenliğini güçlendirmek için yeni bir yol haritası çizmiştir. Bangladeş ve Pakistan ile sınırlarımızı sızdırmaz yapmayı planlıyoruz." ifadesine yer verildi.