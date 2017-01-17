Hindistan'da Müslüman'ın Katilleri Kefaletle Serbest Bırakıldı
Hindistan'da nefret cinayetine kurban giden bir Müslüman'ın katil zanlılarının "kefaletle serbest kalması" ülkede endişelere neden oldu.
Ülkedeki insan hakları savunucuları, Mumbai Yüksek Mahkemesinin Maharashtra Eyaletine bağlı Pune şehrinde Rashtra Sena adlı sağcı Hindu örgütünün düzenlediği toplantıdan çıkan bir grubun saldırısında hayatını kaybeden Muhsin Şeyh'i öldürmekle suçlanan üç zanlıyı geçen hafta kefaletle serbest bırakmasını eleştirdi.
Şeyh ailesinin vekili Avukat Şadit Nedim, kararın kendisinden çok gerekçede kulanılan dil ve terminolojinin vahim olduğunu söyledi. Yargıç Mridula Bhatkar'ın gerekçede kullandığı "Sanıkların maktule karşı herhangi bir şahsi düşmanlığı veya benzeri bir kişisel motivasyonu yoktur ve toplantıda dinledikleri kışkırtıcı dini konuşmanın etkisi altına şuursuzca hareket etmiştir" ifadelerini hatırlatan Nedim, "Yüksek Mahkemenin verdiği bu karar, benzer toplumsal olaylarda yaşanan cinayet vakaları için ilk derece mahkemelerine emsal teşkil edecek." uyarısında bulundu.
Adının açıklanmasını istemeyen bir başka avukat ise kararla birlikte artık kimsenin dini koşullanma etkisinde işlediği fiiller için suçlanamayacağını, kararın ve gerekçenin toplumda cemaat siyasetlerinden ve çatışmalarından nemalanan anti-sosyal unsurlara ve siyasi odaklara fayda sağlayacağına dikkat çekti.
Ülkenin önde gelen insan hakları savunucularından, Camia Öğretmenler Dayanışma Birliği üyesi Manişha Sethi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı "Burada verilen mesaj Müslümanların hayatının harcanabilir olduğudur. Karar, yargı meşruiyetini erezyona uğratmaktan başka bir işe yaramayacaktır." dedi.
AA
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