Hindistan’a Giden Arakanlıların Zorlu Yaşam Mücadelesi!

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin Arakan’da devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan onlarca köy yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçıyor.

Kaçmayı başarıp, Hindistan’ın Haydarabad kentindeki kampa yerleştirilen çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu Arakanlılar, kamptaki yetersiz koşullar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Cemaat-i İslami ve Human Welfaire Foundation Derneği tarafından sağlanan yardımlarla hayatta kalma mücadelesi veren Müslümanlar, dünyaya destek çağrısı yaptı.

Anne ve babaları ordu güçleri tarafından işkencelerle katledilen çocuklar, giyecek ayakkabıları olmadığı için çıplak ayakla dolaşırken, ağaç parçalarını oyuncak olarak kullanıyorlar.

Konuşma Yetisini Kaybetti

Budist çeteler tarafından işkenceye maruz kalan çocukların vücutlarındaki yara izleri, yaşanan acıları gösteriyor.

Yaralı olarak kurtulduğu saldırıda babasını kaybeden 9 yaşındaki Molana Muhammed’in yaşadığı travma nedeniyle konuşma yetisini yitirdiği belirtildi.

Barakada 5-6 Aile Beraber Kalıyorlar

Cemaat-i İslami Kamp Sorumlusu Maksud Ahmed, Haydarabad’da Arakanlıların barındırıldığı 18’den fazla kampın olduğunu söyledi.

Kamplarda ortalama 300 kişinin kaldığını belirten Ahmed, şunları kaydetti:

“Kampta kalanların maalesef en temel ihtiyaçları bile karşılanamıyor. Cemaatler bu insanlara destek olmak için gayret gösteriyorlar. Bir kısmı günlük iş buluyor ancak elde ettikleri gelir hayatlarını sürdürmeye yetmiyor. Barakalar çok küçük. Bir barakada 5-6 aile kalabiliyor.”

“Ağaç Yaprağı ile Beslendiler”

Fakirabazaar köyünde yaşanan katliamdan sağ kurtularak kampa ulaşan Molana Sultan Muhammed, kaçtıktan sonra günlerce dağlarda yaşam mücadelesi verdiklerini vurguladı.

Muhammed, şöyle devam etti:

“Biz Arakanlı Müslümanlar olarak Budistlerin işkencesine maruz kaldık. ‘Ya bizim şartlarımıza uyarsınız ya terk etmek ya da ölmek zorunda kalırsınız.’ dediler. Kedilerine dahi işkence edilen ve evleri yakılan insanlar korku içerisinde yaşadıkları yerleri terk ederek ormanda saklandılar. Ormanda kaldıklarından dolayı yiyecek sıkıntısı çeken, aç kalan insanlar ağaç yaprağı ile beslendiler.”

“Kadınlara Tecavüz Edildi”

Muhammed, yaklaşık 200 kişilik bir grupla ormana kaçtıklarını ve yaklaşık bir ay süren zorlu yolculuğun ardından Hindistan’ın Haydarabad kentine ulaştıklarını kaydetti.

Kampta ölüm korkusu olmadan yaşadıklarına işaret eden Muhammed, “Şimdi en azından ölüm korkusu olmadan daha olağan bir yaşam sürdürüyorlar. Budistlerin işkencesine maruz kaldık. Çocuk, kadın, yaşlı ve gençler öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi.” ifadelerini kullandı.

Muhammed, Müslümanların yaşadığı sıkıntının sona erdirilmesi için tüm devletlerden yardım talebinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA