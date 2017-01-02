Hindistan Uzun Menzilli Füze Denedi
AA’nın Hindistan devletine ait All India Radyosu’na dayandırdığı haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kurumu (DRDO) tarafından geliştirilen “Agni-IV” füzesi, Odisha eyaleti açıklarındaki Abdül Kalam Adası’ndan yerel saatle 11.50’de fırlatıldı.
Hindistan haber ajansı PTI, son teknoloji ürünü donanımlara sahip ve havada kendi yörüngesini düzeltebilen füzenin 1 ton ağırlığındaki nükleer başlığı 4 bin kilometre mesafeye fırlatabildiğini duyurdu.
Ajans, DRDO yetkililerinin, füzenin hem lazer yönlendirmesine hem de kendiliğinden yönelime olanak veren iki basamaklı bir isabet donanımına sahip olduğunu belirttiğini aktardı.
Hindistan, 26 Ekim’de de 5 bin kilometre menzilli “Agni-V” füzesini başarıyla denemişti.
Mart ayında da 15 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığındaki, 700 kilometre menzilli nükleer başlık takılabilen “Agni-I” füzesi tatbikat amacıyla fırlatılmıştı.
Öte yandan Amerika Bilim Adamları Federasyonu (FAS), 2016 raporunda, 100’den fazla nükleer silaha sahip Hindistan’ın, “Agni-II”, “Agni-III”, “Agni-IV” ve “Agni-V” balistik füzeleriyle de test atışları yaptığına dikkat çekmişti.
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