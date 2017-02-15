Hindistan Tek Seferde Uzaya 104 Uydu Gönderdi

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15.02.2017 14:06
Hindistan Tek Seferde Uzaya 104 Uydu Gönderdi
2014’te uzaya tek seferde 37 uydu gönderen Rusya’nın rekorunu Hindistan, uzaya tek seferde 104 uydu göndererek aldı.

Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

AA’da yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), ülkenin doğusundaki Sriharikota uzay merkezinden fırlatılan roketteki 10 kilogramdan az ağırlığa sahip nano roketlerin yörüngeye girdiğini açıkladı.

ISRO, roketteki uydulardan 96’sının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hollanda, İsviçre ve Kazakistan’a ait olduğunu belirtti.

Hindistan, 2014’te uzaya tek seferde 37 uydu gönderen Rusya’nın rekorunu elinden almış oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya mesajında bilim adamlarını kutlayarak, “ISRO’nun bu üstün başarısı, gök bilim camiamız ve ülkemiz için bir başka gurur verici an. Hindistan, bilim adamlarımızı saygıyla selâmlıyor.” ifadesine yer verdi.

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