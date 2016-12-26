Hindistan Balistik Füze Fırlattı

»Ana Sayfa»Hindistan
26.12.2016 15:50
Hindistan Balistik Füze Fırlattı
Hindistan, nükleer başlık takılabilen kıtalar arası Agni-V adlı balistik füzeyi denedi.

Hindistan Savunma Araştırmaları ve Geliştirme Organizasyonu’ndan (DRDO) yapılan açıklamada, 5 bin kilometre menzilli balistik füze Agni-V’nin, ülkenin doğusundaki Odişa eyaletine bağlı Abdu’l-Kalam Adası’ndan başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, DRDO, karadan karaya Agni-V füzesinin 17 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olduğunu kaydetti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Shri Pranab Mukherjee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarılı deneme için DRDO’yu kutladı ve “Bu, bizim stratejik ve caydırıcılık kapasitemizi arttıracaktır.” ifadesine yer verdi.

Özel Kuvvetler Biriminde Kullanılacak

Hindistan ordusu, söz konusu füzeyi özel kuvvetler biriminde kullanmayı planlıyor.

Hindistan, mart ayında da 15 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığındaki, 700 kilometre menzilli nükleer başlık takılabilen Agni-I adlı füzeyi tatbikat amacıyla fırlatmıştı.

Beş bin kilometre menziliyle Hindistan’ı uzun menzilli balistik füze sahibi ülkeler arasına sokan Agni-V, ilk kez 2012’de fırlatılmıştı.

Öte yandan Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), 2016 raporunda, 100’den fazla nükleer silaha sahip Hindistan’ın, Agni-II, Agni-III, Agni-IV ve Agni-V balistik füzeleriyle de test atışları yaptığına dikkat çekmişti.

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