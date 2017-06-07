Hikmetyar’dan Mevcut Afgan Hükümetine Destek Açıklaması

Afganistan'daki yönetimi değiştirme peşinde olmadıklarını bildiren Hikmetyar, mevcut yönetime destek vereceklerini ifade etti.

AA'ya konuşan Hikmetyar, İslam düşmanlarının Afganlıları barışta da savaşta da rahat bırakmadığını, Afganların her iki durumda da kayıplar verdiğini söyledi.

Afganistan'da savaşın sürdüğüne ve kan dökülmeye devam ettiğine dikkati çeken Hikmetyar, "Umarım öyle bir gün gelir ki Afganistan halkı savaş kurbanı olmaz, kanları dökülmez." dedi.

"Sovyetler bize savaşı miras bıraktı"

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesine rağmen savaşı Afganlara miras bıraktığını anlatan Hikmetyar, hâlihazırdaki savaşların da onun devamı olduğunu söyledi. Hikmetyar, o zamanlar Moskova'nın önderlik ve öncülüğünde şimdi ise Washington'un liderliğinde savaşların sürdürüldüğünü aktardı.

"Mevcut yönetime destek vereceğiz"

Afganistan'daki fiili yönetimi değiştirme peşinde olmadıklarını bildiren Hikmetyar, ülkedeki savaşın sonlanması ve barışın gelmesi için yönetime hiçbir koşul öne sürmeden destek vereceklerini dile getirdi. Hikmetyar, yönetimden makam ve iktidar ortaklığı istemediklerini belirtti.

"Türkiye halkı İslam dünyasının gurur kaynağı"

Türkiye halkı ile gurur duyduklarını ifade eden Hikmetyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye halkı, İslam dünyası için gurur kaynağıdır. 15 Temmuz kalkışmasında halkın gösterdiği mücadele de gurur vericidir, Türkler dünyaya Türkiye'nin güçlü olduğunu gösterdi. Türkiye halkı, İslam dünyasının liderliğini almaya layıktır. Biz de Türklerin şanlı geçmişini koruması için dua edeceğiz."

Barış anlaşması

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen sene barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir yerleşke yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Hikmetyar'ın lideri olduğu Hizb-i İslami Partisi 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu.