Hikmetyar'a Yaptırımlar Kaldırıldı
Afgan hükümetinin militan gruplarla vardığı anlaşma çerçevesinde BM, Eylül ayında yapılan talebe istinaden Gulbeddin Hikmetyar'a yaptırımlar kaldırıldı.
Anlaşma, anayasayı desteklemesi ve şiddete başvurmaması durumunda Hikmetyar'a dokunulmazlık tanıyacak.
Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan Hikmetyar, sonraki dönemlerde sivilleri öldürmekle suçlanmıştı. 1996-97 yılları arasında ülkenin başbakanlığını da yapmış olan Hikmetyar, Afganistan'daki en büyük ikinci silahlı örgüt olan Hizb-i İslami'nin de liderliğini yürütüyor. Taliban'ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından Hikmetyar 1996'da Kabil'i terk etmek zorunda kalmış, 2003'te ise ABD tarafından terörist ilan edilmişti.
Kabil'de imzalanan anlaşmaya bizzat katılmayan Hikmetyar'ın nerede bulunduğu ise bilinmiyor.
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