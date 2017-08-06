Hikmetyar: Yabancı Askerin Artırılması Çözüm Değil

Afganistan'da Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, ABD ve NATO üyesi ülkelere, ülkesindeki yabancı müdahalesine son verilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Hikmetyar, Kabil'de yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki savaş cephesinde yaşanan mevcut çıkmazla, 1980'lerin sonunda ülkedeki eski Sovyet destekli rejimin son günlerini karşılaştırdı ve Afganistan hükümetinin yabancı müttefiklerinden, "Tahran ve Moskova yanlısı" unsurlara güvenmemelerini istedi.

Sovyetler'in, Afganistan'dan çekilmesiyle kurulan Afgan hükümetinde başbakanlık yapmış olan Hikmetyar, ABD ve NATO'nun yabancı askerlerin ve siyasi müdahalelerin engellenmesine yardımcı olmaları halinde ülkenin geri kalan sorunların üstesinden kendi başına gelebileceğini belirtti.

"İşin gerçeği, Afganistan savaşı, ne ilave yabancı askerlerin konuşlandırılmasıyla ne de mevcut savaş stratejisiyle kazanılır." diyen Hikmetyar, bu bakımdan, zaferin, silahlı kuvvetlerin savaş stratejisi ve yapısında değişiklik gerektireceğini savundu.

Afgan silahlı kuvvetlerinin siyasetten uzaklaşmasına ve daha güçlü merkezi hükümete ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Hikmetyar, Afgan hükümetini "çok zayıf" olmakla eleştirdi.

Hikmetyar, partisinin, ABD ve NATO'ya yönelik politikasına ilişkin soruya, "Afganistan'ın işlerine müdahale etmekten kaçınan ve Afganistan'ı bağımsız ve egemen bir ülke olarak tanıyan herkesle dostça ilişkiler kurmaya hazırız." yanıtını verdi.

Kimsenin zorla iktidarı ele geçirmesine izin verilmeyeceğini yineleyen Hikmetyar, Hizb-i İslami'nin, yaklaşan parlamento seçimlerinde bütün gücüyle yer alacağını belirtti ancak devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamada bulunmadı.

Geçen yıl hükümet ile barış anlaşması imzaladıktan sonra Nisan ayında Kabil'e dönen Hikmetyar, Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, kimsenin yönetimi zorla deviremeyeceğini ifade ederek, herkesin taleplerinin olabileceğini ve bunların da diyalogla çözülebileceğini dile getirmişti.

Gülbeddin Hikmetyar, parti olarak gelecek milletvekili seçimine katılacaklarını, devlet başkanlığı seçiminde ise herhangi bir adayı destekleyebileceklerini söylemiş, ülkedeki seçim kanununun bazı eksikleri olduğuna işaret ederek, değiştirilmesini istediklerini açıklamıştı.

Hikmetyar, geçen ay başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında da ülkedeki NATO askerlerinin sayısının artmasının Afganistan'daki durumu kötüleştireceğini vurgulamıştı.

NATO'nun asker gönderme kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Hikmetyar, Afganistan hükümetinden de bu konuda duyarlı olmasını istemiş, "NATO'nun Afganistan'a ilave asker göndermesi, halkımızın sorununu çözmez. Hiçbir ülkenin Afganistan'ın içişlerine müdahale etmesini istemiyoruz." demişti.

Hikmetyar, ayrıca, NATO'nun 160 bin askeriyle Afganistan'daki savaşı bitiremediğini ve bu nedenle geçmişinden ders alması gerektiğini belirterek, NATO'nun Afganistan'daki görevinde başarısız olduğunu savunmuştu.

AA