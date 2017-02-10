Hikmetyar 3 Hafta Sonra Afganistan'a Dönüyor

Afganistan'daki silahlı muhalif gruplardan Hizb-i İslami Partisi'nin lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın üç hafta içinde ülkeye döneceği bildirildi.

Hizb-i İslami Partisi Sözcüsü Haşmatullah Erşad, yaptığı açıklamada, Hizb-i İslami Partisi'nin lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın üç hafta içinde Afganistan'da olacağını, ülkeye döndükten bir hafta sonra da başkent Kabil'e geleceğini söyledi.

Erşad, başkente gelmeden önce yakın bir vilayette ikamet edecek Hikmetyar'ın Kabil'de büyük bir törenle karşılanacağını, kendisinin 500 güvenlik görevlisi tarafından korunacağını belirtti.

Hikmetyar'ın korumaları arasında parti liderinin uzun yıllardır yanında bulunan özel korumaların da yer alacağını vurgulayan Erşad, Hikmetyar'ın Afganistan'a döndükten sonra siyasi faaliyetlerine yasalar çerçevesinde devam edeceğinin altını çizdi.

Erşad, Hikmetyar ve Hizb-i İslami Partisinin, Afganistan hükümetinden herhangi bir makam talep etmediğini ve etmeyeceğini belirterek ''Afganistan hükümeti isterse ülkede güvenliğin sağlanması için beraber çalışabiliriz, böylece tehditlere karşı büyük bir güç oluruz.'' ifadesini kullandı.