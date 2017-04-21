“Hiçbir Uluslararası Kurum Referandum Sonucunu Geçersiz Sayamaz”

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki referandum sonucunu geçersiz sayma hakkı bulunmadığını söyledi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Strazburg’da yaptığı, Almanya basınında yer alan açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AHİM) taşınmasının düşünülebileceğini belirtirken, “Hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Jagland, açıklamasında, idam cezasının Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmayacağını da dile getirdi.