‘Hiçbir Önlem Almadan Bir Çocuğu Operasyona Götürmek de Neyin Nesi?’
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, önceki gün Trabzon Maçka'da PKK'liler ile çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün yaşamını yitirmesine ilişkin "Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?" diye sordu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Eren Bülbül'ün ölümüne ilişkin çarpıcı sorular ortaya attı.
Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
Trabzon Maçka’da güvenlik güçlerine PKK’lıların yerini gösteren 15 yaşındaki Eren kardeşimiz...
- Vatanseverdir.
- Kahramandır.
- Günümüzün 15’lisidir.
- Gururumuzdur.
- Şehidimizdir.
Amenna.
*
15 yaşındaki şehit Eren’i katleden PKK’lı teröristler...
- Gözü dönmüştür.
- Alçaktır.
- Haindir.
- Kalleştir.
- Acımasızdır.
Amenna!
Bütün bunlar taş gibi gerçeklerdir.
*
Ama bu taş gibi gerçekler...
Şu beş sorunun sorulmasına da engel değildir:
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- BİR: PKK terörü, ta Maçka’ya kadar nasıl geldi, nasıl gelebildi?
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- İKİ: 15 yaşındaki bir çocuğun çatışma bölgesinde ne işi var?
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- ÜÇ: Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?
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- DÖRT: Alçak teröristlerin çocuk öldürmekten imtina edeceğini kim düşündü?
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- BEŞ: Eren’in kahramanlığı kadar bu konuların da gündem olması gerekmez mi?
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