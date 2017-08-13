Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Eren Bülbül'ün ölümüne ilişkin çarpıcı sorular ortaya attı.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Trabzon Maçka’da güvenlik güçlerine PKK’lıların yerini gösteren 15 yaşındaki Eren kardeşimiz...

- Vatanseverdir.

- Kahramandır.

- Günümüzün 15’lisidir.

- Gururumuzdur.

- Şehidimizdir.

Amenna.

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15 yaşındaki şehit Eren’i katleden PKK’lı teröristler...

- Gözü dönmüştür.

- Alçaktır.

- Haindir.

- Kalleştir.

- Acımasızdır.

Amenna!

Bütün bunlar taş gibi gerçeklerdir.

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Ama bu taş gibi gerçekler...

Şu beş sorunun sorulmasına da engel değildir:

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- BİR: PKK terörü, ta Maçka’ya kadar nasıl geldi, nasıl gelebildi?

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- İKİ: 15 yaşındaki bir çocuğun çatışma bölgesinde ne işi var?

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- ÜÇ: Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?

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- DÖRT: Alçak teröristlerin çocuk öldürmekten imtina edeceğini kim düşündü?

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- BEŞ: Eren’in kahramanlığı kadar bu konuların da gündem olması gerekmez mi?