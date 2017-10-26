Hiç Yüzünüz Kızarmadı mı?

HAKSÖZ-HABER

Büyükada’da insan hakları aktivistlerinin toplantısı üzerine kopartılan kızılca kıyameti hatırlıyorsunuz değil mi? Neler söylenmemişti ki! Casusluk suçlamaları, kaos planları, ülkeyi bölen haritalar vs. gırla gidiyordu.

İktidar mensuplarının başlattığı kampanyaya her şeylerini ortaya koyarak destek veren medya organları akıl almaz suçlamalarda bulunmuş, yetmemiş bu saçmalığa şüphe nazarıyla bakan herkese de ihanete ortaklık yaftası yapıştırmışlardı.

Bu gazla hızını alamayan kimi vatansever sosyal medya aktivistleri ise olaya mantık temelinde bakılması gerektiğini, bir nebze hukuk nosyonuna sahip ve vicdan sahibi herkesi kuşkuya sevk eden bu durumun sorgulanmasının elzem olduğunu söyleyenleri aymazlıkla, Batılı emperyalistlerin kirli planlarına hizmet etmekle vs. suçlamışlardı.

Şimdi davanın ilk duruşması yapıldı ve tüm sanıklar tahliye edildi. Sakın kimse “ama beraat etmediler, ceza almaları mümkün” bahanesinin arkasına sığınmasın! Bu kadar ağır ithamlarla karşılaşan sanıkların ilk duruşmada tahliye edilmeleri iddia ve ithamların fos çıktığının delilidir.

Geriye ne kaldı? 8 kişinin 4 ay özgürlüklerinden mahrum kalmaları, Türkiye’de hukukun ağır bir darbe daha alması ve tabi yalan söylemeyi, yazmayı meslek edinmişlerin iftira ve yalanları. Ders çıkarırlar mı, keşke! Umut var mı, yok!