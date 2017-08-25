Heyetül Tahrir-i Şam: Birleşme Olursa Kendimizi Feshetmeye Hazırız

Hülya Şekerci / Haksöz Haber

Ebu Cabir olarak bilinen Heyetül Tahrir-uş Şam komutanı Mühendis Haşim Şeyh “ülkenin kuzeyinde savaşan bütün örgütlerin tek bir çatı altında toplanmak üzere kendilerini feshetmesi durumunda kendilerinin de örgütlerini feshedebileceğini” söyledi.

Ebu Cabir bugün İdlib’de Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, “bize öncelikli olarak örgütümüzü feshetmemizi şart koşuyorlar. Biz de diyoruz ki, örgüt bizim için amaç değil araçtır. Örgütümüzü feshedebiliriz. Ama şartımız;. tek bir yönetim altında toplanmak üzere onların da kendilerini feshetmeleridir.

Şeyhin konuşmasının zamanlama olarak AK Parti iktidarına yakın bir gazetenin sızdırdığı bir önerinin arkasından gelmesi dikkat çekici bulundu. Bugünlerde dört ülkenin öncülüğünde İdlib’deki silahlı örgütleri gerekçe gösterilerek bölgeye askeri operasyon gündemde. Gazete operasyonu engellemek için üç öneride bulunuyor. Bunlar; her şehirde insani ihtiyaç ve durumları idare edecek yerel ve sivil bir heyet teşkil edilmesi, Muhalif silahlı örgütlerin tek bir çatı altında toplanarak polis teşkilatına dönüştürülmesi ve Tahrir-uş Şam’ın kendisini tümüyle feshetmesi.

Ebu Cabir konuşmasında “Başını Rusya ve Amerika’nın çektiği uluslar arası güçler devrimi bitirmek için hazırlanıyorlar. Aynı zamanda Esedli çözüm üzerine anlaşarak şehitlerin kanını zayi etmek istiyorlar” dedi.

Tahrir-uş Şam, Ahrar’uş Şam’la çatışmasının ardından İdlib’de iktisadi ve askeri açıdan önemli bazı mevkilerin hakimiyetini ele geçirdi. Sonuç olarak Ahrar-uş Şam gerilerken, Tahrir-üş Şam Bab-ul Heva sınır kapısını ve bazı bölgeleri ele geçirmiş oldu.

Bu durum bölgede etkili olan ve Türkiye dahil, Tahrir-uş Şam’ı terör örgütü olarak kabul eden devletlerin dikkatinden kaçmadı örgüt bahane edilerek bölgeye uluslar arası askeri operasyon gündeme getirdi.

Senaryolarla eş zamanlı olarak siyasi toplantılar da düzenlendi. Ebu Cabir, sonuncusu Riyad’da yapılan bu toplantılarla ilgili olarak “bu toplantılar ve anlaşmalar Suriye Halkını ve onun devrimini temsil etmemektedir” dedi.

Ebu Cabir ayrıca konuşmasında ilgili tarafları, Suriye halkını temsil eden ve özellikle siyasi konularda öncelikli olmak üzere genel bir strateji geliştirmeye ve halkı koruyacak askeri bir cephe oluşturmaya çağırdı. Bu konudaki çabalarının içeriden ya da dışarıdan gelecek arabuluculara kapalı olduğunu vurguladı.

Bu gelişmeler pek çok Sivil Toplum Örgütünün ve çeşitli kurumların katıldığı toplantılar sonucu İdlib meclisinin ‘ Kurtuluş Hükümeti’ kurma çağrısıyla eşzamanlı oldu.

Ayrıca dün Tahrir- uş Şam gözetiminde çeşitli örgüt ve yapıları temsilen yaklaşık 40 kişinin ve aralarında Albay Riyad El Esed’in de bulunduğu askeri yetkililerin katıldığı “ Kurtarılmış Bölgelerde Şehir İdare Girişimi” için bir toplantı organize etmişti.