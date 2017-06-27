Heyet Tahrir Şam: Rus Askerlerini İdlib'te Görmek İstemiyoruz

Heyet Tahrir Şam, İdlib’e Rus askerlerinin TSK ile birlikte girme planına tepki gösterdi. Astana’daki anlaşmayı kabul etmediklerini dile getiren HTŞ, şu açıklamayı yaptı: “Suriye halkının çektiği acıların baş aktörleri Rusya ve İran, cürümlerini örtbas etmek için garantör olarak Astana'da yeraldı. Uluslararası toplantılarda direniş pasifize edildi, rejime harekat imkanı sağlandı ve rejim bu süreçte kuşatma altında tuttuğu yerlerde insanları göçe zorladı. Şu anda İdlib’de de yapılmak istenen budur. Biz ülkemizi ve halkımızı bölecek, demografik yapıyı değiştirecek projelere izin vermeyeceğiz.”