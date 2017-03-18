Heyet-i Tahrirüş Şam ve Ahrar-u Şam Cami Katliamı Hakkında Açıklama Yayınladı
Ahrar-u Şam: “Uluslararası koalisyon Esed’i destekliyor”
Ahrar-u Şam Hareketi Amerika’nın Halep kırsalında gerçekleştirdiği katliam ile alakalı açıklama yaptı.
Hareket yaptığı açıklamada, olayı “uluslararası savaş suçu” olarak nitelendirdi. Uluslararası toplumun Suriye konusunda sessiz kalarak, halkın katliamına ortak olduklarını belirtti.
Namaz vakitlerinde caminin hedef alınmasının bilinçli olduğunu belirtilirken, bunu sebebinin ise sivil ölümünü artırma amaçlı olduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Uluslararası koalisyonun İdlip ve çevresine bombardıman düzenleyerek, İran milislerinin cürümlerini görmezden gelmesi, Esed rejimini desteklemekten başka bir şey değildir. Bunun sonucu ise şiddetin artması ve Suriye halkının kanın akmasının devamıdır.”
Heyet-i Tahrirüş: Rusya ve Amerika gibi büyük güçlerin saldırıları bizi yolumuzdan alıkoymayacak.
Heyet-i Tahrirüş Şam Uluslararası Koalisyon’un batı Halep’de bulunan Cîne köyü camisini bombalaması hakkında açıklama yazılı açıklama yaptı.:
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Resullerin en üstün olanına, ailesine ve tüm sahabelerine salat ve selam olsun.
Uluslararası koalisyonun Şam ehlini ve direnişlerini hedef alma siciline kaydedilen yeni bir suçu; Amerika’nın Suriye halkıyla yürütmek istediği ölüm arkadaşlığının ve Suriye halkının geleceklerine ve çıkarlarına olan düşkünlüğünün açık bir delilidir(!).
16 Mart 2017 Perşembe günü, Amerika’nın Halep taşrasında bulunan Cîne köyünün camisini hedef alması sonucunda geride altmışın üzerinde şehid ve onlarca yaralı bırakmıştır. Buradan şunu tekit etmek istiyoruz ki, Şam ehli mücahid evlatlarının ve düşmanlarının kimler olduğunu çok iyi idrak etmeye başlamış bulunmaktadır. Rusya ve Amerika gibi büyük güçlerin bu halka karşı uyguladığı katliam ve yıkımlar, onları cihadlarından vazgeçirmeyecek, devam etmelerini engelleyemeyecektir. Cihadımız, yürüdüğümüz yolumuz, benimsediğimiz vesilemizdir. Bu yol üzere devam edeceğiz. Allahu Teâlâ’dan, şehidlerin kabul olunmasını, yaralıların şifa bulmasını diliyoruz. Halkımıza taziyemizi sunarken, aynı zamanda Şam halkının direnişlerine devam etmelerini, sabah akşam sürdürülen hile, entrika ve yüzüstü bırakmalara rağmen izzetle dimdik, devam etmeye azimle, Allah’ın yardımıyla zafer gelene kadar öncekilerin sözlerini taşıyarak yedinci senelerine girmelerini tebrik ediyoruz.
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