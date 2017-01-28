'Hey Laura, Her Parlak Şeyi Altın mı Zannediyorsun?'

BBC muhabiri Laura Kuenssberg, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kaplamaların altın olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da “Gördüğün her parlak sarı şeyi altın mı zannediyorsun?” diye sordu.

Türkiye’yi ziyâret eden İngiltere Başbakanı Theresa May’le birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen BBC muhabiri Laura Kuenssberg, Külliye’deki parlak kaplamaların altın olduğunu söyledi ve fotoğraflayarak Twitter’da bu yönde paylaşımlarda bulundu.

Kuenssberg, ilk olarak Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Erdoğan’ın sarayı. Birçok altın var.” diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuenssberg’in bu yanlış bilgilendirmesi karşısında “Laura Kuenssberg’den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ‘altın’ ile ilgili yalanlar zinciri. Bunların hiçbirisi altın değil. Sâdece senin kalitesiz gazeteciliğini yansıtıyorlar.” cevabını verdi.

BBC muhabiri, attığı bir diğer tweette de Külliye’deki asansör kapılarını paylaştı ve “Altın asansörlere düşkün bir başka dünya lideri.” ifadelerini kullandı.

Onun bu paylaşımına ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank yanıt verdi ve “Hey, Loura, bak! Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde korumalar bile altından yapılmış!” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Twitter hesabından Kuenssberg’e, “Gördüğün her parlak sarı şeyi altın mı zannediyorsun?” diye sordu.

Kaynak: Al Jazeera