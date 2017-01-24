Kenan Alpay bugün kaleme aldığı yazısında “Hizmet, hoşgörü, Türkiye sevdası, diyalog” gibi kavramları yeni bir tip "vatan, millet, Sakarya" olarak olarak kullanıp insanları hainliğe varan ifadelerle suçlayanlara değiniyor.

HAKSÖZ-HABER

Özellikle son günlerde medya üzerinde yaşanan tartışmalara dikkat çeken Kenan Alpay, yeni bir tüp politbüronun oluştuğunu kaydederken hassaten İslamcılara dönük yoğunlaşan ithamlara ve iftiralara dikkat çekiyor.

Heveskâr Olduğunuz Komitacılıktır I Kenan Alpay

İttihatçılık temelde bir iktidar hatta mutlak ve ne pahasına olursa olsun iktidar ideolojisi olarak ulaşabildiği herkes için ağır bedellerin ödenmesi demekti. Bu sadece rakip ve düşman olarak gördükleri için değil bizzat en yakınları hatta kendileri için bile ağır bedeller ödemek anlamına geliyordu. İdeolojik/siyasal bir hedefi gerçekleştirmek için gizli, örtülü veya gerek söylem gerekse eylem düzeyinde değişik suretlerde takılan maskelerle yürütülen mücadele için komitalar kurmak, komitacılık yapmak yakın tarihimizin nerdeyse alameti farikasıdır.

İttihatçılık askeri olarak mağlup olsa da kısa bir dönem sonra yine kendi içinden çıkan kadrolar eliyle Kemalizm olarak yeniden bedenlenmiştir. Hem ideolojik olarak hem de örgütlenme biçimi ve idare biçimi olarak Kemalizm toplumda büyük nefret ve yaygın bir düşmanlık üretti. Fakat tuhaf hatta acı olan şu ki; kimleri ezdiyse, kimleri ötekileştirip imhaya yöneldiyse onları kendine benzetme noktasında ciddi bir başarı elde etti Kemalizm. Sol-sosyalist hareket için, Kürtçü hareket için, Fethullahçılık için, liberal hareket için de değişik oranlarda bu etkiyi rahatlıkla görebiliriz. Kemalist ideoloji ve iktidar biçimiyle mücadele adı altında değişik ton ve kıvamlarda Kemalist iktidar ilişkilerini yeniden üretmeye pek hevesli örgüt ve kadroların yaşattığı acı tecrübelere az şahit olmadık ne yazık ki. Kendilerinden önce yaşanan komitacılık heveslerinin nasıl da çirkin, rezil ve zelil akıbetlerle son bulduğunu umursamaksızın bu mecraya hevesle, şevkle atılanları görmekteyiz yine.

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