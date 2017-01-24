Heveskâr Olduğunuz Komitacılıktır

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
24.01.2017 04:40
Heveskâr Olduğunuz Komitacılıktır
Kenan Alpay bugün kaleme aldığı yazısında “Hizmet, hoşgörü, Türkiye sevdası, diyalog” gibi kavramları yeni bir tip "vatan, millet, Sakarya" olarak olarak kullanıp insanları hainliğe varan ifadelerle suçlayanlara değiniyor.

HAKSÖZ-HABER

Özellikle son günlerde medya üzerinde yaşanan tartışmalara dikkat çeken Kenan Alpay, yeni bir tüp politbüronun oluştuğunu kaydederken hassaten İslamcılara dönük yoğunlaşan ithamlara ve iftiralara dikkat çekiyor. 

Heveskâr Olduğunuz Komitacılıktır I Kenan Alpay

İttihatçılık temelde bir iktidar hatta mutlak ve ne pahasına olursa olsun iktidar ideolojisi olarak ulaşabildiği herkes için ağır bedellerin ödenmesi demekti. Bu sadece rakip ve düşman olarak gördükleri için değil bizzat en yakınları hatta kendileri için bile ağır bedeller ödemek anlamına geliyordu. İdeolojik/siyasal bir hedefi gerçekleştirmek için gizli, örtülü veya gerek söylem gerekse eylem düzeyinde değişik suretlerde takılan maskelerle yürütülen mücadele için komitalar kurmak, komitacılık yapmak yakın tarihimizin nerdeyse alameti farikasıdır.

İttihatçılık askeri olarak mağlup olsa da kısa bir dönem sonra yine kendi içinden çıkan kadrolar eliyle Kemalizm olarak yeniden bedenlenmiştir. Hem ideolojik olarak hem de örgütlenme biçimi ve idare biçimi olarak Kemalizm toplumda büyük nefret ve yaygın bir düşmanlık üretti. Fakat tuhaf hatta acı olan şu ki; kimleri ezdiyse, kimleri ötekileştirip imhaya yöneldiyse onları kendine benzetme noktasında ciddi bir başarı elde etti Kemalizm. Sol-sosyalist hareket için, Kürtçü hareket için, Fethullahçılık için, liberal hareket için de değişik oranlarda bu etkiyi rahatlıkla görebiliriz. Kemalist ideoloji ve iktidar biçimiyle mücadele adı altında değişik ton ve kıvamlarda Kemalist iktidar ilişkilerini yeniden üretmeye pek hevesli örgüt ve kadroların yaşattığı acı tecrübelere az şahit olmadık ne yazık ki. Kendilerinden önce yaşanan komitacılık heveslerinin nasıl da çirkin, rezil ve zelil akıbetlerle son bulduğunu umursamaksızın bu mecraya hevesle, şevkle atılanları görmekteyiz yine.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “İslam Ülkeleri Ekonomi Alanında İslami Değil”20 Ocak 2017 Cuma 14:05
  • Rüşvet Belası20 Ocak 2017 Cuma 05:07
  • Selametin Değil Rezaletin Habercileri20 Ocak 2017 Cuma 04:21
  • Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi19 Ocak 2017 Perşembe 18:23
  • Şapşalca ve Ahlaksızca Bir Operasyonun Otopsisi19 Ocak 2017 Perşembe 17:40
  • Bürokratik Oligarşi ‘Zafer’ mi Kazandı?18 Ocak 2017 Çarşamba 12:45
  • Türkiye-AB İlişkilerinde Yeniden Canlanma Mümkün mü?18 Ocak 2017 Çarşamba 10:51
  • Rusya mı, Çin mi; Trump İçin Öncelikli Tehdit Hangisi?17 Ocak 2017 Salı 15:35
  • Tetikçi ve Müfteriler Krizi17 Ocak 2017 Salı 07:10
  • Obama ne “Siyah” ne “Beyaz”, Ne Barack ne de Hüseyin idi17 Ocak 2017 Salı 01:56
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim