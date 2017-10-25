Heşdi Şabi Milislerinden Yağmalama

Irak ordusu ve Heşdi Şabi güçleri, 16 Ekim’de Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı güçlerin Kerkük, Tuzhurmatu ve Dakuk’tan geri çekilmesi üzerine bu bölgelere çatışmadan girdi.

Kerkük halkı, 16 Ekim’den beri Heşdi Şabi milislerinin kötü muamelesiyle karşı karşıya.

Rûdaw’a gönderilen bir videoda, Kerkük’ün Dubiz Polis Merkezi’nden bir görevlinin evini basan Heşdi Şabi milislerin evdeki pahalı eşyaları ve altınları aldığı ifade ediliyor.

Silahlı kişilerin evini bastığını belirten polis memuru, “Silahlı güçler ilk önce ağabeyimin daha sonra da benim evimi bastı. Evdeki tüm pahalı eşya, para ve altınlara el koydular” dedi.

Polis memuru, kentte benzer olayların yaşandığını, söz konusu kişilerin “çeteye” dönüştüğünü ifade etti.

Polis memuru ayrıca, evlerini basan kişilerin ağabeyi, babası ve eşine hakaret ettiğini, hatta çocuklarının iPad’ini dahi aldığını söyledi.

Polis memuru, “Eşime hakaret edip, yaklaşık 16 bin dolar paramıza el koydular” diye konuştu.

Dubiz Polis Merkezi’nde görev yapan polis, Irak ordusuna bağlı güçlerin evine IŞİD mensupları gibi baskın yaparak yağmaladığını söyledi.