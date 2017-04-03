“Her Gün 10 Bine Yakın Çocuk Yetim Kalıyor”

»Ana Sayfa»Dünya
03.04.2017 13:21
“Her Gün 10 Bine Yakın Çocuk Yetim Kalıyor”
İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, dünyada her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığını belirterek, bunun da yılda 3,5 milyonun üzerinde bir yetim nüfusuna tekabül ettiğini söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının 2015 tarihli istatistiklerine göre dünya üzerinde 400 milyona yakın yetimin olduğunu ifade ederek, “Bu çocukların yarıya yakını sokaklarda, herhangi bir aile ve kurum koruması olmaksızın organ ve fuhuş mafyalarının, terör ve misyonerlik örgütlerinin adeta insafına terk edilmiş durumda.” dedi.

“Senede 3,5 Milyonun Üzerinde Çocuk Yetim Kalıyor”

Dünya üzerinde her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığını ve bunun da senede 3,5 milyonun üzerinde bir yetim nüfusuna karşılık geldiğini kaydeden Yılmaz, “Maalesef daha kötüsü dünya üzerinde yetim çocuklarla ilgili bir gündem, yetim çocukların hayatlarını daha iyi bir duruma getirecek olan bir çaba ve gayret de gözükmüyor.” diye konuştu.

“Suriye’de 1 Milyonun Üzerinde Çocuk Yetim Kaldı”

“Bugün dünya üzerinde eğer yetim çocuklardan bir ülke kurmak istesek, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi yetimler ülkesi olacak.” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Dünya üzerinde çocukları yetim bırakan birçok sebep var ve bu sebeplerin en başlıcası savaşlar. Sınır başımızda Suriye’de 600 binin üzerinde kardeşimizin şehit olduğu ve 1 milyonun üzerinde çocuğun yetim kaldığı bilgisi var. Yine dünyanın pek çok potansiyel kriz bölgesinde yetim çocuklar oluyor ve bu çocuklarla ilgili de maalesef yeterince çalışmalar yapılmıyor.”

“Sevgi ve İlgiye İhtiyaç Var”

Yetim çocukların her şeyden önce sevgi ve ilgiye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, yetim çocuklara yönelik sevgisizlik ve ilgisizliğin durumu daha da karmaşıklaştırdığını ve bunun çocukları suç guruplarına ittiğini söyledi.

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