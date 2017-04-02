Her Apartman Bir Öğrenci Okutuyor
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi, ilçedeki apartman sakinlerini maddî imkânları yetersiz üniversite öğrencilerinin eğitimi için bir araya getiriyor.
“Apartmanlarımız Okutuyor” projesiyle her öğrenciye 10 ay boyunca ayda 200 lira burs veriliyor.
“En Az 5 Lira ile Projeye Dâhil Olunabiliyor”
Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülferah Güral (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitime önem verdiklerini söyledi.
Proje için üç pilot mahalle belirlediklerini ve projeye ev hanımları, apartman yöneticileri ve mahalle muhtarlarının da destek verdiğini ifade eden Güral, “Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencilerine bir yıllık eğitim öğretim yılı boyunca ayda 200 lira burs veriyoruz. Bu bursu belediye vermiyor. Apartmanlar, siteler veriyor. Projeye esnaflar, muhtarlar ve farklı kuruluşlar dâhil oldu. Bir apartmanda oturan kişi en az 5 lira ile projeye dâhil olabiliyor. Yani, damlaya damlaya biriken paralar öğrencilere eğitim yardımı olarak geri dönüyor. Biz belediye olarak sadece koordinasyonunu ve duyurularını üstlendik.” şeklinde konuştu
“Aynı Amaç Uğruna Bir Araya Geliyorlar”
Güral, proje ile şehrin insanlarının kendi çocuğuna sahip çıktığını, projeye ilginin her geçen gün arttığını belirtti.
Proje kapsamında aynı apartmanda aynı amaç için bir araya geldiklerini ifade eden Güral, “Komşuluk ilişkilerinin giderek azaldığı bir dönemde bir amaç uğruna aynı apartman ve sitede yaşayanlar bir araya geliyor. Bazı apartmanlar altın günü yapmaktansa burs günü yaparak öğrencilere destek çıkıyor.” dedi.
Projeye destek veren apartmanlara “Bu apartman bir öğrenciyi okutuyor.” yazılı plaket sunuluyor.
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