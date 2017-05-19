“Her 40 Saniyede Bir İntihar Vakası Yaşanıyor”

Dünya genelinde ölüm nedenlerinin yarısı artık biliniyor. 2015’te 56 milyon kişi hayatını kaybederken, bunlardan 27 milyonunun ölüm nedeni anında tespit edildi.

Dünya Sağlık İstatistikleri’nin bu yılki raporu, ölümlerin yüzde 53’ünün kayıt altına alınmadığını da ortaya koyuyor.

Türkiye’de Büyük İlerleme

Raporda aynı zamanda ölüm nedenleri ile ilgili verilerin toplanması konusunda Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Çin ve İran’ın büyük ilerleme kaydettiğine vurgu yapılıyor.

İran’da örneğin 1999 yılında sadece yüz kişiden 5’inin neden öldüğü tespit edilebiliyorken, bu oran 2015’te yüzde 90’a yükseldi.

İntihar: Ölüm Nedenlerinin Başında Geliyor

2015’te yaklaşık 800 bin kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Avrupa’daki intihar oranı dünya geneline göre en yüksek seviyeye ulaşmış durumda (100 bin kişiden 14,1’i), en az intihar vakalarıysa Doğu Akdeniz’de yaşanıyor.

İntihar vakalarının en yüksek olduğu 15 ülke:

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu verilerine intihar olaylarının yüksek oranda gözlemlendiği Rusya dâhil değil.

Japonya’da ise her 100 bin kişiden 36’sı intihar ediyor.

Yaşam Süresi Artıyor

Dünya Sağlık İstatistikleri tarafından yayımlanan bir rapor, yaşam süresinin 2000 yılından bu yana önemli ölçüde yükseldiğini ancak ülkeler arası ve bölgeler içindeki sağlık koşullarında eşitsizliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.

“Sürüdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Sağlık Takibi” isimli raporda 2000 ve 2015 yılları arasında yaşam süresinin 5 yıl arttığına dikkat çekiliyor.

Afrika bölgesinde çocukların hayatta kalması için alınan önlemlerin arttırılması, sıtma ile mücadele ve HIV tedavisi için antiretroviral ilaçlara erişimin kolaylaşması, kıtada yaşam süresinin 9,4 yıl daha artarak ortalama 60 yaşa ulaşmasını sağladı.

Yaşam Süresi Doğum Yerine Göre Değişiyor

Küresel çapta bakıldığında 2015’te doğan çocuklar için yaşam süresi ortalama 71,4 yıl olarak hesaplanıyor (Kadınlarda 73,8, erkeklerde ise 69,1).

Fakat bireysel olarak bakıldığında doğum yerinin yaşam süresi konusunda etkili olduğu görülüyor.

En zengin 29 ülkede doğanların ortalama yaşam süresi 80’i bulurken, bu oranın 22’si de Afrika’da bulunan dünyanın en fakir ülkelerinde 60 olduğu gözlemleniyor.

Rekor Japon Kadınlarda

Ortalama 86,8 yıl ile Japon kadınlar dünyada en uzun yaşayan kadınlar arasında ilk sırada.

Erkeklerde ise 81,3 yaş ortalaması ile ilk sırayı İsviçreli erkekler alıyor.

Ortalama ömrün 49 yıl olduğu Sierra Leone ise yaşam süresinin en kısa olduğu ülke konumunda.

Ölümün Başlıca Nedenleri

Dünya Sağlık İstatistikleri 2016 raporunda ölüm nedenlerinin başında “hamilelik ve doğum esnasında meydana gelen komklikasyonların” geldiğini ortaya koyuyor.

Dünya genelinde her yıl:

* 303 bin kadın hamilelik ve doğum esnasında meydana gelen komklikasyonlardan dolayı,

* 5,9 milyon çocuk 5 yaşını doldurmadan farklı hastalıklardan ( VİH ile her yıl 2 milyon çocuk enfeksiyon kapıyor, 9,6 milyonu tüberküloz, 214 milyonuysa sıtma hastalığına yakalanıyor),

* 1,7 milyar kişi ihmal edilen tropikal hastalıklardan,

* 10 milyon kişi 70 yaşından önce kalp hastalıklarından,

* 800 bin kişi intihardan,

* 1,25 milyon kişi trafik kazalarından,

* 4,3 milyon mutfakta yemek pişirme için kullanılan yakıtın oluşturduğu hava kirliliğinden,

* 3 milyon kişi dışarıdaki havanın kirliliğinden ölüyor.

* Yüzde 80’i erkek olmak üzere 475 bin kişi de öldürülüyor.

Tabii ölüm nedenlerinden bahsederken, büyük risk faktörlerini de unutmamak gerek.

Dünya genelinde:

* 1,1 milyar kişi sigara içiyor,

* 5 yaşından küçük 156 milyon çocuğun büyümede gecikme sorunu bulunuyor ve yine 5 yaşından küçük 42 milyon çocuk obeziteden muzdarip

* 1,8 milyon kişi kirli su içiyor, 946 milyon kişi tuvalet ihtiyacını dışarıda gideriyor.

* 3,1 milyar kişi yemek pişirmek için çevre kirletici yakıt kullanmak zorunda.

Kaynak: Euro News