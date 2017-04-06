“Her 10 Ölümden Birinin Nedeni Sigara”
Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki her 10 ölümden birine sigara neden oluyor ve bunların yarısı da sadece dört ülkede, Çin, Hindistan, ABD ve Rusya’da görülüyor.
Araştırmacılar, tütün ürünlerine on yıllardır getirilen kısıtlamalara karşın, nüfus arttıkça sigara tiryakisi sayısının arttığını ifade etti.
Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmada, sigara şirketlerinin saldırgan bir şekilde yeni pazarları, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri hedef aldıkça sigara kaynaklı ölümlerin artabileceği kaydedildi.
“Her Dört Erkekten Biri Sigara İçiyor”
Araştırma ekibinden Dr. Emmanuela Gakidou “Sigaranın tartışmasız zararlı etkilerinin yarım yüz yıldan uzun bir süredir ortaya konulmasına karşın, bugün dünyadaki her dört erkekten biri sigara içiyor. Sigara, erken ölüm ve sakatlıktaki ikinci en büyük risk faktörü olarak kalmaya devam ediyor.” dedi.
“Hastalıklar Üzerinde Küresel Yük” adlı çalışma 1990 ve 2015 yılları arasında 195 ülke ve bölgedeki sigara içme alışkanlıkları incelenerek yapıldı.
Araştırmaya göre, 2015’te yaklaşık bir milyar kişi, her dört erkekten ve her 20 kadından biri sigara içiyordu. 1990’da ise bu oran her üç erkekten ve her 12 kadından biriydi.
Ancak nüfus artışı nedeniyle, sigara içme oranı düşse de tiryakilerin sayısı yükseldi.
Yüksek Vergi, Uyarı ve Eğitim
2015’te 6,4 milyon sigara kaynaklı ölüm gerçekleşti. Bu sayı 1990’a göre yüzde 4,7’lik bir artış anlamına geliyor.
Araştırmaya göre, bazı ülkeler, yüksek vergi, paketlerdeki uyarılar ve eğitim programlarıyla tiryakilere sigara bıraktırma konusunda başarılı oldu.
25 senelik süreçte Brezilya’da her gün sigara içen erkeklerin oranı yüzde 29’dan yüzde 12’ye inerken, erkeklerde bu oran yüzde 19’dan yüzde 8’e düştü.
Ancak Bangladeş, Endonezya ve Filipinler’de herhangi bir değişiklik olmadı.
Rusya’da ise kadınlar arasındaki sigara tiryakiliği yüzde 4 artarken, aynı eğilimin bazı Afrika ülkelerinde de görüldüğü uyarısı yapıldı.
Kaynak: BBC Türkçe
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