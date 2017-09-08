Heniyye’den Arakanlı Müslümanlar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye, bugün (8 Eylül Cuma) Gazze’de kılınan Cuma namazının ardından Arakan’da Budist çeteler tarafından katledilen Müslümanlar için Gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Hamas lideri Heniyye, Arakan Müslümanlarına karşı işlenen cinayetlerin durdurulmasını isteyerek, Filistin halkının onların yanında olduğunu söyledi.

Heniyye uluslararası camiadan Arakanlı Müslümanlara yönelik sürdürülen cinayetleri durdurmak için müdahale etmesini istedi.

Gazze’de bugünkü hutbelerin konusu Arakanlı Müslümanlardı. Hatipler cinayetleri kınayarak, Müslümanlardan Arakanlılara yardım etmelerini, Arap ve İslam dünyasıyla uluslararası camiadan katliamların durdurulması için harekete geçmelerini istediler.

Budist çetelerin Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve katliamları yoğunlaşarak artarken, yüzlerce kadın ve çocuk katliamdan kaçarken nehirlerde boğuldular.

İşgal altındaki Mescidi Aksa hatibi de bugün hutbesinin bir kısmını Arakanlı Müslümanlara ayırarak yapılan zulümleri kınadı ve Müslümanlardan oradaki mazlumlara yardım etmelerini istedi.

Hamas hareketi de dün Arakanlı Müslümanlarla dayanışmak için Gazze’de gösteri düzenlemişti.

FİEM