Heniyye Yusuf Muhaviş'in Cenaze Törenine Katıldı

​​​​​​​Hamas liderlerinden Davetçi Yusuf Muhaviş'in cenaze töreninde konuşan Heniyye, Gazze düşmana karşı savaşlarda büyük başarı gösterdiğini söyledi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, Gazze'nin işgalci düşmanla savaşlarında ve özellikle de 2014 yazındaki Yenilmiş Ekin Savaşı'nda üstün başarı gösterdiğini söyledi.

Gazze'nin doğusundaki Hamas liderlerinden davetçi Yusuf Muhaviş'in cenaze töreninde konuşan Heniyye, Gazze'nin cesaret, kahramanlık, sabır ve fedakârlık demek olduğunu herkesin bildiğini ifade etti.

Cenaze törenine Heniyye'nin yanında Filistin Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, Hamas Siyasi Birimi üyeleri Halil El-Hayye, Mahmud Ez-Zehhar ve Ruhi El-Müştehi ile milletvekilleri ve Hamas liderleri de katıldı.

"Bugün Hamas'ın ve Filistin'in erlerinden birine veda ediyoruz" diyerek, Muhaviş'in davet, ıslah, eğitim ve terbiye alanlarındaki çalışmalarına övgüde bulundu.

Filistin Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da yaptığı açıklamada, merhum Yusuf Muhaviş'in Hamas'ın kurucu çadırının direklerinden biri olduğunu söyledi.

Milletvekili Halil El-Hayye ise Muhaviş'in üzerlerinde emeği olduğunu belirterek, Hamas'ın merhumun yolundan yürümeye devam edeceğini bildirdi.

FİEM