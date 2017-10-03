Heniyye: İşgal Olduğu Sürece Direniş Göstermek Filistin Halkının Hakkıdır

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketinin Fetih ve diğer Filistinli gruplarla "silahların ve direniş kararının idaresi" konusunda bir strateji belirlemeye hazır olduğunu söyledi.

Gazze'yi ziyaret eden Mısırlı gazeteci Amr Edib'in sorularını cevaplayan Heniyye, "Direnişin silahı silahımızdır. İşgal olduğu sürece, silah bulundurmak ve her türlü direniş göstermek Filistin halkının hakkıdır. Bu, Hamas'ın ürettiği yeni bir şey değil. Ancak Fetih ve diğer Filistinli gruplarla silahların ve direniş kararının nasıl idare edileceği, ne zaman direneceğimiz, ne zaman direnişi artıracağımız konusunda anlaşmak için bir strateji belirlemeye hazırız." dedi.

Emniyet güçlerinin silahlarının ise devletin kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Heniyye, hükümetin Batı Şeria ve Gazze'de kontrolü elinde bulundurmasını, kimsenin müdahalesi olmaksızın görevlerini yerine getirmelerini istediklerini ve bunun için haftaya pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceklerini belirtti.

"Uzlaşının başarılı olması için çaba sarf edeceğiz"

Ayrılığı geride bırakıp uzlaşının başarılı olması için çaba sarf etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Heniyye, Fetih ve diğer gruplarla bir kimlik, yönetim ve sistem altında toplanmak için dosyaları açmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Heniyye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail tarafı, yerleşim birimi ve Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarıyla Batı Şeria'yı yutmak, Filistin ulusal projesinin bileşenlerini dağıtmak istiyor. Bu yüzden halkımıza karşı bir görev olarak böyle bir adım attık. Gazze ablukasının bitmesini istiyoruz. Uzlaşıyı, birliği yeniden tesis etme yolu ve ablukanın bitmesine yardımcı olarak görüyoruz."

Hamas'ın Mısır'ın iç işlerine müdahelesi olduğu yönündeki iddialara dair de konuşan Heniyye, "Mısır'ın ulusal güvenliği Filistin meselesinin yanı sıra Arap ve İslam dünyası sorunları açısından önemlidir. Mısır ile aylardır özellikle siyasi, güvenlik ve ikili ilişkiler başta olmak üzere stratejik bir ilişki kurduk. Filistin güvenlik güçleri, Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde, tüneller bölgesinde büyük adımlar atıyorlar. Filistinliler Mısır için iyilikten başka bir şey istemiyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile ilişkisi hakkında Heniyye, "Filistin dışında bu bölgedeki oluşumlardan hiç birisi ile örgütsel bir bağımız yok. Biz Filistin'in kurtuluşu için varız. Hamas Filistin içinde faaliyet gösterir." dedi.

AA