Helal Olsun Kahraman’a!

HAKÖZ HABER

Bugün başlayan TBMM, 26. Dönem 3. Yasama Yılı vesilesiyle bir açılış konuşması yapan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın konuşmasında Mustafa Kemal’e hiç atıf yapmaması üzerine Meclis kurul salonunda CHP’li vekiller tepki gösterdiler. Kahraman şunları söyledi:

"Burada yapacağımız çalışmaların ve alacağımız kararların milletimiz adına hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Arada kesintiler de olsa 141 yıllık Meclis geleneğimiz var. Meclisimiz dünya meclisleri arasında doğrudan harp idare eden tek meclistir. 9167 şehit verdik Milli Mücadele'yi doğrudan bu meclisimiz idare etti. Ankara semalarında top sesleri yankılanırken, vekillerimiz tam bir cihat ruhuyla çalıştılar. O günden beri millet düşmanları boş durmadılar. Ülkemiz FETÖ eliyle bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Meclisimiz darbeye karşı duruşuyla ikinci gez gazi unvanı aldı. Darbenin önlenmesinin lideri halkımızı direnişe çağıran muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mankurt kafalı FETÖ'cü teröristlere karşı ay yıldızlı bayrağımız altında birleşen necip milletimize tekrar teşekkür ediyorum. "

Bu konuşmaya CHP’li bazı vekiller “Mustafa Kemal nerede?” diye bağırarak tepki gösterdiler. Genelde bu tür tepkiler söz konusu olduğunda siyasilerin geri adım atması ve “tabi ki biz de…” diye başlayan cümleler kurarak Mustafa Kemal’e gönülsüzce de olsa övgüler düzmeye başlamaları sık karşılaşılan durumlardandır. Buna karşın İsmail Kahraman bu tür bir zayıflık göstermeyip, tepkilere kulak asmadı. Ve konuşmasında Mustafa Kemal’e bağlılık yineleyen ifadeler kurmadı.

İsmail Kahraman kısa bir süre önce 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda da yine Atatürk’ten söz etmediği için Kemalist fanatikler tarafından çokça eleştirilmişti.

Bu ülkenin siyasal-sosyal hayatının adeta her zerresine sinmiş resmi ideoloji dayatmacılığına karşı takındığı bu şahsiyetli tutumdan ötürü Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın güzel bir tavır sergilediği açık. Umarız bu tavır diğer siyasilerce de örnek alınır ve ikiyüzlülük sürgit devam etmez!