Hedeflediğiniz Dindar Nesile Böyle mi Örnek Olacaksınız?

Üç yıl önce hanımı vefat eden, Meclis eski başkanlarından ve AK Parti Karabük milletvekili Mehmet Ali Şahin yeniden evlenmiş. Sekreterliğini de yapmış olan Zuhal Fırat ile hayatını birleştiren Şahin ailesine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor ama nikah görüntülerine dair dikkatimizi çeken bazı hususlara değinmeyi de gerekli görüyoruz.

Mehmet Ali Şahin bu partinin ağır toplarından bir isim. Geçmişi var, bir dava iddiası taşıyor. Ama ne yazık ki, nikah görüntüleri hiç de bu iddiayla mütenasip görünmüyor.

Birileri diyebilir ki, kimin kimle evleneceğine ve düğününde, nikahında nasıl bir görüntü vereceğini size mi soracak? Yok, öyle bir niyetimiz de, böyle bir yetkimiz, salahiyetimiz de elbette yok! Ama bu ülkede yaşayan insanlar olarak ve İslami davanın ciddiyetle taşınması sorumluluğuna sahip Müslümanlar olarak bazı soruların sorulması gerektiğini, bazı hatırlatmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Mehmet Ali Şahin’in oğlunun, kızının nikâhında bu tür bir görüntü ortaya çıkmış olsaydı, “ne yapsın, demek ki sözünü dinletememiş, herkes kendi hesabını verecek” der, belki biraz üzülür ama geçer giderdik. Ama ortada ciddi bir sorun var.

Dindar nesil yetiştireceğiz diye misyon yüklenmiş, iddiada bulunmuş bir hareketin, bir kadronun önde gelen isimlerinden biri İslam’ın açık emri olan tesettürü yok sayıyorsa ve bunu bir de fotoğraflayarak dünya aleme ilan ediyorsa burada durmak ve “nereye bu gidiş” diye sormak vacip olur!