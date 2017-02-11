HDP’nin Yüksekova İlçe Başkanı Fikret Turgut Tutuklandı

»Ana Sayfa»Hukuk
11.02.2017 19:15
HDP’nin Yüksekova İlçe Başkanı Fikret Turgut Tutuklandı
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP İlçe Başkanı Fikret Turgut’un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP İlçe Başkanı Fikret Turgut’un da bulunduğu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Adana'daki Yurt Faciası Davası Kapsamında 4 Kişi Tutuklandı06 Şubat 2017 Pazartesi 12:59
  • Ağrı’daki PKK/KCK Soruşturması: 7 Kişi Daha Tutuklandı05 Şubat 2017 Pazar 11:33
  • Yüksekdağ’ın Dosyası Hakkında “Yetkisizlik” Kararı Verildi04 Şubat 2017 Cumartesi 15:45
  • Aysel Tuğluk'un 22,5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor04 Şubat 2017 Cumartesi 15:15
  • Bismil Belediyesine Kayyum Atandı04 Şubat 2017 Cumartesi 14:47
  • Ağrı’daki PKK Soruşturması: 5 Tutuklama04 Şubat 2017 Cumartesi 08:11
  • Gözaltına Alınan Hayati Sedef Serbest Bırakıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 00:35
  • 82 Hakim ve Savcı Hakkında İddianame03 Şubat 2017 Cuma 19:50
  • Ahmet Türk Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı03 Şubat 2017 Cuma 18:56
  • DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar Tutuklandı03 Şubat 2017 Cuma 09:08
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim