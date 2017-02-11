HDP’nin Yüksekova İlçe Başkanı Fikret Turgut Tutuklandı
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP İlçe Başkanı Fikret Turgut’un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında HDP İlçe Başkanı Fikret Turgut’un da bulunduğu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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