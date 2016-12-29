HDP'nin Sözde Gözaltında Kaybolan Müjgan Ekin’i Suriye’de Ortaya Çıktı

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29.12.2016 05:05
HDP'nin Sözde Gözaltında Kaybolan Müjgan Ekin’i Suriye’de Ortaya Çıktı
​​​​​​​Diyarbakır Merkez Sur İlçe Belediye Meclis üyesi ve Özgür Gün TV program yapımcısı Müjgan Ekin'in Suriye'nin Cerablus kentinde olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin algı operasyonu, Suriye'nin Cerablus kentinde çöktü. Ankara'da gözaltındayken kaybolduğu öne sürülen Diyarbakır merkez Sur İlçe Belediye Meclis Üyesi Müjgan Ekin'in Suriye'nin Cerablus kentine kaçtığı ortaya çıktı.

GÖZALTINDAYKEN KAYBOLDU DEMİŞLERDİ

HDP'nin bir yalanı, bir algı operasyonu daha deşifre oldu. Diyarbakır merkez Sur İlçe Belediye Meclis Üyesi Müjgan Ekin, Ankara Batıkent'te gözaltına alındı. HDP, Ekin'in gözaltındayken kaybolduğunu öne sürmüştü.

MÜJGAN EKİN HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERMİŞLERDİ

Müjgan Ekin, kaçtığı Suriye'nin Cerablus kentinde ortaya çıktı. Bu durum CHP ve HDP'nin günlerdir Meclis'te yaptığı algı operasyonunu da çökertmiş oldu. Her iki parti, Meclis'te ortak hareket ederek Müjgan Ekin hakkında soru önergesi vermişti.

HURŞİT KÜLTER DE KERKÜK'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şırnak'ta 27 Mayıs'ta kayıp olduğu belirtilen ve sosyal medyada 'gözaltında kaybedildiği ileri sürülen DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter de Irak'ın Kerkük kentinde ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Habertürk Gazetesi

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