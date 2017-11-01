HDP’li Ziya Pir’e 11 Ay 20 Gün Hapis Cezası

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Pir’in avukatı, müvekkilinin sözlerinin “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, beraat kararı verilmesini talep etti.

AA’da yer alan habere göre, mahkeme, Pir’in “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diyarbakır Adliyesi önünde 1 Ekim 2015’te yapılan gözaltına alınma işlemine yönelik düzenlenen basın açıklamasında nöbetçi savcıya hakaret ettiği iddiasıyla Pir hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Pir, önceki celsede yaptığı savunmasında, basın açıklamasında söz konusu nöbetçi savcı hakkında hakaret içeren sözlerine ilişkin, “Bugün olsa o sözleri kullanmam. Hakaret içerikli bir söz olduğunu bilmiyordum.” demişti.