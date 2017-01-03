HDP'li Ziya Pir Serbest Bırakıldı

»Ana Sayfa»Gündem
03.01.2017 17:57
HDP'li Ziya Pir Serbest Bırakıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı. İfadesi alınan Pir serbest bırakıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.

Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. Pir ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TSK Personel Sayısını Açıkladı02 Ocak 2017 Pazartesi 13:57
  • Sivas’ta 68 Üniversite Öğrencisi Doğalgazdan Zehirlendi02 Ocak 2017 Pazartesi 12:24
  • Camide Namaz Kılan Babasını Pompalı Tüfekle Vurdu02 Ocak 2017 Pazartesi 04:54
  • Diyarbakır’da Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne Saldırı02 Ocak 2017 Pazartesi 00:26
  • Hayatını Kaybeden 39 Kişiden 38'inin Kimlikleri Belirlendi01 Ocak 2017 Pazar 23:09
  • Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler01 Ocak 2017 Pazar 22:10
  • ABD Büyükelçiliği'nden Reina’nın Sahibine Yalanlama01 Ocak 2017 Pazar 21:30
  • Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?01 Ocak 2017 Pazar 18:19
  • “Kınama ve Lanetlemeden Daha Fazlası Yapılmalı”01 Ocak 2017 Pazar 17:43
  • “Tehditleri Kaynağında Yok Etmekte Kararlıyız”01 Ocak 2017 Pazar 17:12
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim